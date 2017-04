Feyenoord zonder Karsdorp maar mogelijk met Jörgensen tegen Go Ahead

"Rick is niet inzetbaar en dat geldt ook voor Terence en Bilal. Hopelijk sluiten ze deze week weer aan bij", aldus Van Bronckhorst dinsdag op een persconferentie in De Kuip.

Karsdorp bleef zondag in de rust van de wedstrijd tegen Ajax (2-1 nederlaag) achter in de kleedkamer. Een MRI-scan toonde maandag aan dat de international een "minimale verrekking" aan zijn knieband heeft opgelopen. Kongolo en Basacikoglu zaten door een blessure al niet in de selectie voor de Klassieker.

De coach had beter nieuws over Jörgensen. De Deense topscorer (negentien goals) viel in de Klassieker al na tien minuten uit met wat in eerste instantie een hamstringblessure leek, maar volgens Van Bronckhorst ging het om een "blokkade in zijn rug".

De spits zal dinsdag meedoen aan de laatste training. "Nicolai voelt zich beter dan zondag. Hij gaat zo op de training kijken hoe het voelt. Hij is een vraagteken voor het duel met Go Ahead", zei de Feyenoord-trainer, die ook meldde dat Eljero Elia volledig beschikbaar is. Tonny Vilhena zit tegen nummer zeventien Go Ahead zijn tweede en laatste duel schorsing uit.

Als Jörgensen niet kan spelen, zal Michiel Kramer in de spits staan. "Kramer deed het goed zondag. Daar heeft hij de laatste maanden hard voor gewerkt."

Vertrouwen

Van Bronckhorst heeft er alle vertrouwen in dat zijn ploeg woensdagavond goed zal reageren op de nederlaag tegen Ajax. Het verschil tussen de Rotterdamse koploper en de Amsterdamse nummer twee is nog maar drie punten met zes wedstrijden te gaan.

"We kijken erg uit naar het duel met Go Ahead, gelukkig mogen we snel weer aan de bak", aldus Van Bronckhorst. "Dit is een kans om het verlies van zondag weg te spoelen."

"We blijven rustig, hebben vertrouwen en gaan goed om met de spanning. We hebben vaker goed gereageerd na een tegenslag, daar reken ik nu weer op."

Feyenoord-Go Ahead Eagles begint woensdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jochem Kamphuis. Concurrent Ajax speelt tegelijkertijd een thuiswedstrijd tegen AZ.

