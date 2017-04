Finale Europa League vanaf 2019 na afloop van nationale competities

Hiermee wil de Europese bond de finale van de Europa League na afloop van de nationale competities laten plaatsvinden. In de huidige speelkalender is de finale nog tijdens het lopende seizoen.

De UEFA heeft woensdag 29 mei 2019 als speeldatum aangewezen voor de Europa League-finale. De eindstrijd van de Champions League zal op de zaterdag daarna plaatsvinden.

De twee Europese clubfinales zullen in verschillende steden gespeeld blijven worden. Het is nog onbekend welke steden in 2019 als gastheer zullen optreden.

Dit seizoen is de Champions League-finale in Cardiff en eindstrijd van de Europa League in Stockholm. Ajax speelt volgende week donderdag zijn eerste duel in de kwartfinale thuis tegen Schalke 04. Een week later is de return in Gelsenkirchen.

