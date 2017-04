Spits Mitchell te Vrede genezen van teelbalkanker

De vorm van kanker werd zes weken geleden ontdekt bij de aanvaller van het Turkse Boluspur. Er bleek een tumor in een van zijn teelballen te zitten, vertelt de 25-jarige Te Vrede aan De Telegraaf.

"Deze bleek zonder uitzaaiingen te zijn. De tumor is in Nederland succesvol verwijderd. Het is bovendien een vorm van kanker waarbij mensen na een vroege constatering in 99 procent van de gevallen helemaal genezen. Bij de laatste controle is gebleken dat ik weer volledig gezond ben. Dat hebben de artsen ook verklaard."

De aanvaller was naar eigen zeggen flink geschrokken. "Dit was de zwaarste tijd van mijn leven. Gelukkig kan ik weer positief vooruitkijken en dit achter me laten. Zo zie je maar dat niets belangrijker is dan je gezondheid."

Promotie

Te Vrede is inmiddels weer in training en hoopt dit seizoen nog van waarde te kunnen zijn voor Boluspor. De ploeg strijdt om promotie naar de Süper Lig.

"Ik wil een voor mij vervelende tijd nu achter mij laten. Ik wil mij nu volledig concentreren op wedstrijdfit worden en ik hoop dit seizoen nog belangrijk te kunnen zijn voor mijn club."

Te Vrede speelt sinds het begin van dit kalenderjaar voor Boluspor. Hij was bij sc Heerenveen niet meer zeker van een basisplaats.