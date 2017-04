Everton-manager Koeman neemt het op voor bekritiseerde Lukaku

"Ik heb inmiddels met Romelu gesproken en hij vertelde me dat hij zich lichtelijk vermoeid voelde. Dat kan allemaal invloed hebben op de prestatie van een speler", aldus Koeman maandag op een persconferentie.

Lukaku kwam zaterdag weinig in het stuk voor en kreeg ook geen kansen om zijn 22e treffer van het seizoen te maken. Koeman denkt dat dat dinsdag op bezoek bij Manchester United zomaar weer anders kan zijn.

"Als je het over Romelu hebt, dan heb je het over de topscorer van de Premier League. Waarom moeten we het dan nu over zijn optreden tegen Liverpool hebben? Is het per se nodig om hem te bekritiseren?"

"Hij is een geweldige spits en werkt bovendien hard. Hij is ook maar een mens en kan niet altijd een 10 scoren. Dat is voetbal. Als je zelf niet voetbalt, snap je dat misschien niet."

Buitenwacht

Lukaku was niet de enige Everton-speler die afgelopen weekend de nodige kritiek kreeg te verduren. Ook Ross Barkley moest het ontgelden bij de buitenwacht.

"Ross speelde op een iets andere positie dan dat hij gewend is", nam Koeman het ook voor de 23-jarige Engelsman op.

"Hij verloor inderdaad een aantal ballen op het middenveld. Hij had een beetje sneller moeten spelen en minder met de bal moeten dribbelen. Daarin moet hij nog verbeteren. Maar het is niet eerlijk om er één of twee spelers uit te pikken."

Panikeren

Volgens Koeman is er na de nederlaag tegen Liverpool geen enkele reden om te panikeren. "Ik weet waar we mee bezig zijn en met welke problemen we kampten door de interlandweek. Ik wist dat ik met een heel jong team moest starten en dat was een ander team dan wanneer ik alle spelers tot mijn beschikking zou hebben gehad."

"Het is altijd moeilijk om het tegen een sterke tegenstander als Liverpool op te nemen. Maar ik probeer realistisch te zijn. Het gaat om het boeken van vooruitgang en het project van Everton."

Koeman trekt zich dan ook niets aan van wat de media zeggen en schrijven. "We hebben het nu over één wedstrijd. Om daaruit dan gelijk conclusies te trekken, is niet eerlijk."

"Ik heb het niet graag over prestaties van individuen, want het gaat om het team. Ze waren zaterdag niet goed genoeg, maar ik was wel trots. Ik zie voetbal vanuit een realistisch standpunt, maar sommige mensen hebben er moeite mee om dat te zien. Het is echter makkelijk zonder enige verantwoordelijkheid je mening op tv te geven."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League