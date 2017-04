United-manager Mourinho haalt hard uit naar linksback Shaw

"Het is moeilijk voor hem om op de bank te zitten. Ik kan hem niet vergelijken met Ashley Young, Matteo Darmian of Daley Blind", sprak Mourinho tegenover diverse Engelse media.

"De manier waarop hij traint is anders, de focus en ambitie is niet te vergelijken. Hij ligt daar heel ver op achter."

Shaw begon het seizoen nog wel als basisspeler, maar zijn laatste optreden in de hoofdmacht van United dateert alweer van 4 maart, toen de Engelsman zeventig minuten binnen de lijnen stond tijdens het thuisduel met AFC Bournemouth (1-1).

Shaw maakte vorige week wel gewoon deel uit van de selectie van het Engelse nationale elftal voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland en het WK-kwalificatieduel met Litouwen. Dat zegt volgens Mourinho echter weinig. "Joe Hart is ook international en die speelt op huurbasis in Italie."

Harder werken

Het is bepaald niet de eerste keer dat Mourinho zich in felle bewoordingen heeft uitgedrukt over Shaw. Eind februari liet de oefenmeester al weten dat zijn pupil "harder moet werken en moet weten dat ik niks gratis weggeef".

Mourinho's voorganger op Old Trafford, Louis van Gaal, nam Shaw in de zomer van 2014 voor liefst 37,5 miljoen euro over van Southampton. De verdediger kreeg in zijn debuutseizoen gelijk een flinke tegenvaller te verwerken doordat hij in de Champions League-wedstrijd tegen PSV zijn been brak.

