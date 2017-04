Neres gelooft na eerste basisplaats in titel voor Ajax

"Zeker weten, Ajax wordt kampioen", zei Neres zondag tegen de NOS. "We staan nog drie punten achter, maar dat is beter dan zes. We doen het stap voor stap, wedstrijd voor wedstrijd."

Neres kwam eind januari voor liefst 12 miljoen euro over van Sao Paulo, een transfersom die via bonussen nog kan oplopen tot 15 miljoen. In zijn eerste maanden kwam de 20-jarige aanvaller niet verder dan een invalbeurt van achttien minuten in de met 4-1 gewonnen wedstijd tegen Heracles Almelo.

Door blessures van Kasper Dolberg en Amin Younes mocht Neres zondag voor het eerst in de basis beginnen. In de 36e minuut tekende de Braziliaan voor de 2-0. Vanuit een lastige hoek kon hij binnen tikken na een uitstekende voorzet van Hakim Ziyech.

Verder speelde Neres een solide wedstrijd, zonder echt uit te blinken. Na ruim een uur werd hij vervangen door Abdelhak Nouri.

Moeilijke taal

"Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Een doelpunt in een Klassieker is altijd goed, maar de winst is belangrijker. We komen dichterbij en gaan door."

De jonge aanvaller moet nog wennen aan het leven in Nederland. "Elke dag pas ik me beter aan. Maar het is een moeilijke taal om te leren. De zon schijnt lekker vandaag, dat is mooi."

Woensdag hoopt Neres op zijn tweede basisplaats voor Ajax, dat het vanaf 20.45 uur opneemt tegen AZ.

