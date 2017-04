Maaskant zegt dat Go Ahead grote stap heeft gezet met zege op Twente

"Ik ben heel blij. Vooral voor de spelers, want die hebben ontzettend hard gewerkt", zei een glunderende Maaskant voor de camera van de NOS.

"Dit is een hele goede en grote stap die we genomen hebben. We hebben laten zien dat we ook van dit soort ploegen kunnen winnen. Komt nog eens bij dat we niet meer op de laatste plaats staan. Dat geeft ook wel een aardige boost."

Door de driepunter deed Go Ahead de rode lantaarn over aan Roda JC, al houden de Deventenaren de Limburgers slechts op basis van het doelsaldo onder zich. Beide clubs bezitten 23 punten en moeten met nog zes speelrondes voor de boeg twee punten goedmaken op het nu nog veilige Excelsior.

Maaskant werd exact een week geleden aangesteld als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. De 48-jarige Schiedammer probeerde gelijk zijn spelopvatting over te brengen op de spelers van Go Ahead.

"Ik heb eerst met iedereen individueel gesproken en daarna met de groep gesproken. Ik heb ze beelden en materiaal laten zien van hoe wij het willen en wat we willen. Dus in onze kracht spelen en vooral ook de zwakte van de tegenstander benutten. Daar hebben we trainingen op gemaakt. Dat was eigenlijk alles wat het was."

Onmogelijke

Maaskant gaf wel toe dat de overwinning in de Grolsch Veste wat gelukkig tot stand kwam. "Wij moeten iets gaan doen en dan moet je ook het onmogelijke doen. Dat is in dit geval bij Twente winnen. Zij hebben de betere ploeg en ook het betere van het spel gehad, maar dat telt niet altijd."

De oud-coach van onder meer Willem II en NAC Breda heeft er alle vertrouwen in dat hij Go Ahead kan behoeden voor degradatie. "De onderste vier liggen heel dicht bij elkaar. Go Ahead heeft in de eerste seizoenshelft van clubs als Feyenoord gewonnen. Het is dus een ploeg die kan stunten."

Maaskant is in elk geval blij dat hij weer in het trainersvak actief mag zijn. "Ik heb het toch gemist. Zo'n vol stadion, goeie sfeer, spanning. Mooi, hoor..."