Treffer Babel bij zege Besiktas, gelijkspel Jonker met Wolfsburg

Door de overwinning is Besiktas weer een stapje dichterbij de titel in de Turkse Süper Lig. De ploeg verdedigt met nog acht duels te spelen een voorsprong van vijf punten op nummer twee Istanbul Basaksehir. Fenerbahçe en Galatasaray volgen al op grotere achterstand.

Babel was in de slotfase goed voor de 3-0. De oud-Ajacied schoot de bal na een dribbel van afstand in de verre hoek.

De spits was ook al belangrijk bij het openingsdoelpunt. Hij gaf de assist bij de treffer van Oguzhan Ozyakup. Anderson Talisca was na een uur spelen goed voor de 2-0. De Braziliaan schoot een vrije trap binnen.

Wolfsburg

Wolfsburg leek in Leverkusen een kansloze nederlaag te gaan lijden. De ploeg van trainer Andries Jonker stond met nog tien minuten te gaan met 2-0 achter. Karim Bellarabi en Kevin Volland hadden voor die doelpunten gezorgd.

In de slotfase, toen Riechedly Bazoer al was gewisseld bij de gasten, boog Mario Gomez de achterstand echter om in een voorsprong. De spits kopte twee keer raak, waarna hij Wolfsburg vlak voor tijd de zege leek te bezorgen uit een strafschop.

Een minuut na de 2-3 zette Kai Havertz de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Leverkusen kreeg zelfs nog een kans op de 4-3, maar die viel niet.

Wolfsburg is na het gelijkspel dertiende in de Bundesliga met 30 punten uit 26 duels. Leverkusen staat twee plekken hoger met twee punten meer.

Memphis

In Frankrijk moest Memphis zich bij Olympique Lyon op bezoek in Rennes tevredenstellen met een plek op de reservebank. De oud-PSV'er kwam na zeventig minuten als invaller in het veld.

De thuisploeg stond al na vijf minuten met een man minder op het veld. Rami Bensebaini werd na een overtreding uit het veld gestuurd. Alexandre Lacazette verzuimde Lyon echter vanaf elf meter op voorsprong te zetten.

Vlak na rust zette Maxwell Cornet de gasten alsnog op voorsprong, waarna Lyon de zege beet leek te hebben. Ndombe Mubele redde in de slotfase alsnog een punt voor Rennes.

Lyon staat vierde op de ranglijst. De achterstand op koploper AS Monaco bedraagt liefst twintig punten.

