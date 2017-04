Go Ahead Eagles wint verrassend van FC Twente bij debuut Maaskant

FC Twente kwam vlak voor rust nog op voorsprong door een doelpunt van Enes Ünal. De clubtopscorer tekende voor zijn veertiende competitietreffer dit seizoen.

Na 53 minuten kwam Go Ahead op gelijke hoogte. Sam Hendriks tikte binnen na een fraaie voorzet van Marcel Ritzmaier. Tien minuten later kwam de middenvelder zelf tot scoren uit een vrije trap.

Bij FC Twente maakte Ousamma Assaidi na zeven weken blessureleed zijn rentree. De aanvaller viel een kwartier voor tijd in, maar kon zijn ploeg niet meer aan een punt helpen.

Voor Go Ahead is het de eerste competitiezege sinds 11 februari. De ploeg uit Deventer ontsloeg op 22 maart Hans de Koning wegens de teleurstellende resultaten. Drie dagen later werd Maaskant aangesteld als diens opvolger.

Go Ahead verlaat door de zege in Enschede de laatste plaats. Roda JC heeft ook 23 punten, maar het doelsaldo van de Limburgers is minder goed.

Kansen

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Go Ahead Eagles met drie punten huiswaarts zou keren. FC Twente, dat twee maanden terug voor het laatst verloor in de Grolsch Veste, was beter en kreeg ook genoeg kansen.

Go Ahead bleef lang op de been, maar slaagde er niet in de rust ongeschonden te halen. Op aangeven van Jensen, die zich goed vrij speelde in het strafschopgebied, kon Ünal de bal eenvoudig in het lege doel schieten.

In de tweede helft speelde Ritzmaier een hoofdrol bij Go Ahead Eagles. De middenvelder gaf de bal in de 53e minuut perfect voor, waarna Hendriks kon binnentikken. De oud-spits van Ajax staat nu op zeven doelpunten in de Eredivisie.

Ritzmaier kwam tien minuten later zelf tot scoren nadat zijn vrije trap verkeerd werd ingeschat door doelman Nick Marsman. FC Twente leek in de slotfase alsnog een punt uit de wedstrijd te slepen, maar het doelpunt van Chinedu Ede werd afgekeurd wegens buitenspel.

