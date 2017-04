Bosz: 'Niemand had gek opgekeken bij 5-0 zege op Feyenoord'

Na de zege in de Arena is het gat tussen beide ploegen nog drie punten. Het doelsaldo van Feyenoord is echter veel beter. Gezien de vele kansen die Ajax liet liggen, had die marge veel kleiner moeten zijn.

Ajax leek door treffers van Lasse Schöne en David Neres een 2-0 zege te pakken, maar in blessuretijd schoot Michiel Kramer toch nog de 2-1 binnen.

Bosz vond 2-1 dan ook geen uitslag die waar deed aan de wedstrijd. "We hebben veel opgelegde kansen gecreëerd. Niemand had er gek van opgekeken als we met vier of 5-0 hadden gewonnen", zei de coach na afloop tegen FOX Sports.

Met name Bertrand Traoré liet diverse goede kansen liggen. "Hij doet zichzelf tekort door niet te scoren. Het zou geweldig zijn als hij zichzelf eens beloont met een doelpunt. Dat had hij vandaag zeker verdiend."

Dat was wat Bosz betreft dan ook het enige minpunt. De coach gaf zijn ploeg een groot compliment voor het vertoonde spel. "Ik vond heel Ajax geweldig spelen. Om zo te kunnen spelen heb je echt een team nodig en dat heb ik vandaag gezien."

Klaassen

Ook aanvoerder Davy Klaassen stond in het veld zo nu en dan te genieten. "Zeker in de eerste helft. Ik dacht soms echt: wat gebeurt hier, wat spelen we lekker. We pakten elke bal, dat was heerlijk."

De vroege voorsprong deed zijn ploeg deugd, erkende de captain. "Het is natuurlijk lekker als je meteen op voorsprong komt. Het hele stadion ging los. Het kon eigenlijk niet meer misgaan."

Net als Bosz baalt ook Klaassen ervan dat Ajax niet verder afstand nam van Feyenoord. "Dat is het enige waar ik teleurgesteld over ben. We hadden er vier of vijf moeten maken."

De middenvelder gelooft nog altijd in de titel. "We blijven natuurlijk tweede, maar als wij blijven spelen als vandaag, gaan wij niet meer verliezen. Het is hopen op een misstap van Feyenoord, maar dat weten we al een tijdje."

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie