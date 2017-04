Celtic pakt zesde landstitel op rij in Schotland

De formatie uit Glasgow kroonde zich in stijl tot kampioen. Celtic won met liefst 0-5 van Heart of Midlothian. De voorsprong op achtervolger Aberdeen is liefst 25 punten.

De ploeg van trainer Brendan Rodgers verloor dit seizoen geen enkel duel in de Schotse Premier League. Slechts twee keer werd er gelijkgespeeld. De overige 28 wedstrijden eindigden allemaal in een zege.

Scott Sinclair was in het Tynecastle Stadium de grote man. De Engelse spits was goed voor drie doelpunten. De overige treffers werden gemaakt door Patrick Roberts en Stuart Armstrong. Doelman Dorus de Vries zat niet bij de selectie van 'The Bhoys'.

Voor Celtic is het de 48e landstitel in de clubhistorie.