Arsenal en Manchester City spelen gelijk, zesde titel op rij voor Celtic

City had bij een zege in Londen de derde plaats in de stand weer overgenomen van Liverpool, maar moet zich nu tevredenstellen met de vierde plek. De ploeg heeft elf punten minder dan koploper Chelsea. Arsenal is zesde.

De gasten kwamen in het Emirates Stadium al rap op 0-1. Leroy Sané was verantwoordelijk voor dat doelpunt. Theo Walcott zette Arsenal vlak voor rust met een intikker op 1-1.

Lang kon Arsenal daar niet van genieten, want twee minuten later schoof Sergio Aguero de 1-2 al weer binnen. Shkodran Mustafi bezorgde Arsenal in de tweede helft met een rake kopbal alsnog een punt.

Eerder speelden Swansea City en Middlesbrough met 0-0 gelijk. Luciano Narsingh en Leroy Fer hadden een basisplaats bij de thuisploeg, Marten de Roon speelde het hele duel mee bij de gasten.

Swansea staat zeventiende met 28 punten, Middlesbrough negentiende met vijf punten minder.

Celtic

Celtic kroonde zich in stijl tot kampioen. De ploeg uit Glasgow won met liefst 0-5 van Heart of Midlothian. De voorsprong op achtervolger Aberdeen is met nog acht duels te gaan liefst 25 punten.

De ploeg van trainer Brendan Rodgers verloor dit seizoen geen enkel duel in de Schotse Premier League. Slechts twee keer werd er gelijkgespeeld. De overige 28 wedstrijden eindigden allemaal in een zege.

Scott Sinclair was in het Tynecastle Stadium de grote man. De Engelse spits was goed voor drie doelpunten. De overige treffers werden gemaakt door Patrick Roberts en Stuart Armstrong. Doelman Dorus de Vries zat niet bij de selectie van 'The Bhoys'.

Voor Celtic is het de 48e landstitel in de clubhistorie.