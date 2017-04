Van Wolfswinkel bezorgt Vitesse thuiszege op rivaal NEC

Door de zege verstevigt Vitesse de positie in de subtop van de Eredivisie. De Arnhemmers verzamelden 42 punten in 28 duels. NEC staat veertiende met 28 punten, vijf meer dan nummer zestien Roda JC. Die ploeg komt wel nog in actie.

De burenruzie kwam pas na de rust echt tot leven. In de eerste helft wisten beide ploegen namelijk vrijwel niets te creëren. Vitesse had weliswaar meer balbezit, maar sprong daar niet best mee om.

Vijf minuten na de hervatting was het wel raak. Van Wolfswinkel kopte de bal uit een goed aangesneden vrije trap van Lewis Baker goed in de verre hoek en zette de thuisploeg daarmee op voorsprong.

Die achterstand was voor NEC-trainer Peter Hyballa reden om zijn systeem om te gooien. Hij haalde de debuterende verdediger Frank Sturing naar de kant en bracht met Mohamed Rayhi een verse aanvaller. Vlak daarna kwam ook Ferdi Kadioglu binnen de lijnen.

Gelijkmaker

Beide invallers waren er halverwege de tweede helft verantwoordelijk voor dat NEC op gelijke hoogte kwam. Rayhi bediende Kadioglu met een fraai steekpassje, waarna de 17-jarige middenvelder de bal fraai in de verre hoek krulde.

Nathan, die al in de eerste helft de geblesseerde Adnane Tighadouini had vervangen, had vlak daarna de 2-1 op zijn schoen. De Braziliaan schoot op aangeven van Milot Rashica maar net naast.

De 2-1 viel zes minuten voor tijd alsnog. Van Wolfswinkel mocht vanaf elf meter aanleggen, nadat de bal tegen de vuist van NEC-verdediger Michael Heinloth was gekomen. De spits schoot de bal keurig in de benedenhoek en besliste met zijn vijftiende doelpunt van het seizoen de derby in het voordeel van de thuisploeg.

