Kluivert vervangt Younes bij Ajax, Feyenoord start met Nieuwkoop

Younes haakte zondag op het laatste moment af voor de kraker wegens knieklachten. Kluivert, die twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-1) ook al in de basis stond, neemt zijn plek in.

Bertrand Traoré is in de spits de vervanger van Kasper Dolberg, die nog steeds kampt met een liesblessure. David Neres completeert de voorhoede van Ajax. Voor de Braziliaanse winteraankoop is het zijn basisdebuut in de hoofdmacht.

Verdediging

De verdediging van Ajax bestaat uit Joël Veltman, Nick Viergever, Davinson Sanchez en Daley Sinkgraven. Tegen Excelsior kregen de 17-jarige Matthijs de Ligt en Kenny Tete nog de voorkeur boven Viergever en Veltman.

Het middenveld van Ajax wordt zoals gebruikelijk gevormd door Lasse Schöne, Hakim Ziyech en aanvoerder Davy Klaassen.

Nieuwkoop

Feyenoord begint met Nieuwkoop aan de Klassieker. De middenvelder vervangt Tonny Vilhena, die een schorsing van twee wedstrijden uitzit wegens een elleboogstoot in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 5 maart (1-0 verlies). Het middenrif van Feyenoord wordt gecompleteerd door Dirk Kuijt en Karim El Ahmadi.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kan zoals bekend niet beschikken over de geblesseerde Terence Kongolo. De linksback wordt vervangen door Miquel Nelom. Rechtsback Rick Karsdorp, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn de andere verdedigers die starten namens Feyenoord.

De voorhoede van de Rotterdammers wordt gevormd door Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra. Eljero Elia is niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen, maar zit wel op de bank.

Feyenoord verdedigt een voorsprong van zes punten op Ajax, dat momenteel met 63 punten de derde plek bezet. Nummer twee PSV won zaterdagavond al met 0-2 van Sparta Rotterdam en heeft een puntje meer.

De Klassieker in de Arena begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Viergever, Sanchez, Sinkgraven; Schöne, Ziyech, Klaassen; Neres, Traoré, Kluivert.

Opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Nieuwkoop, Kuijt, El Ahmadi; Berghuis, Jörgensen, Toornstra.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie