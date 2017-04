Voetbal Liveblog: Ajax verzuimt Feyenoord op grotere achterstand te zetten In dit liveblog houden we je continu op de hoogte van de vier duels in de Eredivisie. De meeste aandacht gaat uiteraard uit naar de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord om 14.30 uur, maar ook de andere wedstrijden volgen we live.