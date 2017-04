FC Utrecht verslaat Willem II, ruime zege Heracles op Heerenveen

Utrecht staat door de zege in de eigen Galgenwaard steviger op de vierde plaats. De ploeg loopt twee punten uit op nummer vijf AZ, dat eerder op zaterdag niet verder kwam dan 0-0 tegen FC Groningen. Willem II blijft de nummer tien.

Sebastien Haller schoot de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong op aangeven van Kevin Conboy. Het was voor de Franse spits zijn veertigste treffer in het shirt van Utrecht, waarmee hij nu de meest scorende buitenlander is in de historie van de club.

Utrecht was duidelijk de bovenliggende partij en kon via Haller en Sofyan Amrabat de voorsprong in de eerste helft nog verder uitbreiden, maar slaagde daar niet in. Willem II wist nauwelijks gevaarlijk te worden.

Zivkovic

In de tweede helft kreeg Ambrabat nog twee flinke mogelijkheden om de voorsprong verder uit te breiden voor de thuisploeg, maar de scherpte bij de aanvaller ontbrak. Zijn eerste schot verdween in de handen van Willem II-keeper Kostas Lamprou, het tweede schot ging net naast.

Het enige echte gevaarlijke moment voor het doel van Utrecht was een kwartier voor tijd. Doelman David Jensen wist met de nodige moeite een afstandsschot van Thom Haye te keren. In de slotfase bepaalde Richairo Zivkovic de eindstand alsnog op 2-0 voor de thuisploeg.

Voor het begin van het duel was het hele stadion een minuut stil voor de afgelopen week overleden oud-voorzitter van FC Utrecht Theo Aalbers.

Heracles

Heracles was in eigen huis veel te sterk voor sc Heerenveen. De ploeg van trainer John Stegeman versloeg de Friese club met 4-1 en doet nu volop mee in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Heerenveen was halverwege het seizoen nog 'best of the rest' achter de top drie, maar heeft na de winterstop nog maar twee keer gewonnen en zakt steeds verder weg.

De wedstrijd in het Polman-stadion was halverwege al beslist. Heracles ging de rust in met een voorsprong van 4-1 en Heerenveen had toen nog maar tien spelers.

Verdediger Jerry St. Juste werd al na een half uur met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Met tien man speelde Heerenveen, waarbij het zelfvertrouwen toch al broos is, een kansloze wedstrijd.

Het begon nog wel zo goed voor de Friezen. Pelle van Amersfoort snelde in de vierde minuut langs Mike te Wierik, die de middenvelder alleen nog met een overtreding kon afstoppen. Reza Ghoochannejhad schoot vanaf de strafschopstip zijn zestiende treffer binnen (0-1).

Lang kon de bezoekende ploeg van trainer Jurgen Streppel niet genieten van die voorsprong. Een paar minuten later tikte Reuven Niemeijer op aangeven van Brandley Kuwas de gelijkmaker binnen.

Vrije trappen

Heracles liep weg bij Heerenveen dankzij twee prachtige doelpunten, allebei uit een vrije trap. In de twintigste minuut krulde Samuel Armenteros de bal met veel gevoel precies over de muur in de kruising.

Even later deed Kuwas het van grote afstand heel anders: hard en strak met links langs de muur, onhoudbaar voor doelman Erwin Mulder die de bal onderweg alleen maar meer snelheid zag krijgen (3-1).

Toen St. Juste daarna van het veld moest, verdween ook het laatste restje hoop bij Heerenveen. Streppel greep direct in en wisselde topschutter Ghoochannejhad voor verdediger Wout Faes. Aan het begin van de tweede helft verving Streppel ook zijn andere vedette, Sam Larsson.

Heracles was kort voor rust nog op 4-1 gekomen door Kristoffer Peterson. In de tweede helft deed de thuisploeg het rustig aan, waardoor de schade voor Heerenveen niet nóg groter werd.

