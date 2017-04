AZ en FC Groningen scoren niet, Zwolle en Excelsior in evenwicht

Door het gelijke spel komt nummer vijf AZ nauwelijks dichter bij nummer vier FC Utrecht, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft en twee punten meer heeft. FC Groningen wist voor het tiende duel op rij niet te winnen en blijft twaalfde.

Bij AZ keerde Ron Vlaar terug in de basisopstelling. Hierdoor was Derrick Luckassen doorgeschoven naar het middenveld. Alireza Jahanbakhsh ontbrak helemaal in de selectie van John van den Brom.

De Iraniër was al niet helemaal fit teruggekeerd van zijn interlandwedstrijden en zou op de bank starten. Toen hij zaterdag ook nog eens te laat arriveerde bij de club, moest hij een plekje zoeken op de tribune.

AZ was de bovenliggende partij in de eerste helft en dat leidde ook tot een aantal grote kansen voor de thuisploeg.

Stijn Wuytens en Dabney Dos Santos waren echter niet scherp voor het doel. In de slotfase redde Groningen-keeper Sergio Padt knap op schoten van Wuytens en Mats Seuntjes.

Mahi

De bezoekers kregen enkele mogelijkheden vanuit de counter. De grootste was voor Mimoun Mahi, die zijn schot gered zag worden door AZ-keeper Tim Krul.

AZ ontsnapte vlak voor rust aan een penalty toen Ron Vlaar in het strafschopgebied aan de arm ging hangen van Alexander Sörloth. Scheidsrechter Kevin Blom zag er niets in.

In de tweede helft was de grootste kans voor Groningen-middenvelder Ruben Jenssen. De Noor miste van dichtbij in de rebound nadat Krul redding bracht op een schot van Mahi.

Met Iliass Bel Hassani en Wout Weghorst voor Seuntjens en Fred Friday zocht Van den Brom daarna alsnog naar de winnende goal.

AZ kwam echter nauwelijks nog tot uitgespeelde kansen. Padt redde nog eens goed op schoten van Weghorst en Ron Vlaar, waardoor de wedstrijd eindigde met dezelfde stand als waarmee die begon.

Zwolle-Excelsior

PEC Zwolle was de betere ploeg in de beginfase van het duel met Excelsior en kreeg enkele goede kansen. Toch duurde het bijna een half uur voordat het overwicht werd uitgedrukt in een doelpunt. Op het afstandsschot van Django Warmerdam was doelman Warner Hahn kansloos.

Nog voor de pauze herstelden de bezoekers de schade, via een treffer van Luigi Bruins. Wanneer de handige Stanley Elbers op slag van rust iets gelukkiger zou zijn geweest, had Excelsior zelfs op voorsprong gestaan. Zijn knal na een knappe actie in het strafschopgebied belandde echter op de lat.

Danny Holla (Zwolle) en Stanley Elbers (Excelsior) waren ook nog dichtbij een doelpunt. Ze troffen respectievelijk de paal en de lat, allebei in de eerste helft. Doelman Hahn voorkwam in de slotfase van het saaie duel met een paar knappe reddingen dat PEC alsnog drie punten zou bemachtigen.

Na de winst op sc Heerenveen (4-1) en de remises tegen AZ en Ajax (twee keer 1-1) leed Excelsior daardoor voor de vierde keer op rij geen nederlaag. Met 25 punten uit 28 duels staan de Rotterdammers op de vijftiende plaats.

PEC Zwolle is nagenoeg veilig en hoopt nog steeds met een ferme eindsprint de play-offs om Europees voetbal te halen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie