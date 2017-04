Jong AZ promoveert naar Jupiler League dankzij titel in Tweede Divisie

Concurrent De Treffers kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Barendrecht, waardoor de Alkmaarse koploper niet meer te achterhalen is.

Jong AZ treedt zodoende in de voetsporen van Jong Ajax, Jong PSV, Jong FC Utrecht en Jong FC Twente, de beloftenteams die al een geschiedenis hebben in de Jupiler League.

De formatie van trainer Haar was maandag al dicht bij het kampioenschap in de Tweede Divisie. Op bezoek bij Jong Vitesse werd in de slotseconden echter de gelijkmaker (2-2) geïncasseerd, waardoor het feest nog even uitgesteld moest worden.

Jong AZ komt zelf zondagmiddag nog in actie in de 29e speelronde van de Tweede Divisie. Om 12.00 uur is nummer zeven VVSB de tegenstander in Alkmaar.