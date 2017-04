Van Persie bezorgt Fenerbahçe zege, eerste treffer Boëtius voor Genk

Lange tijd leek het duel tussen Fenerbahçe en Karabükspor op een doelpuntloze remise af te stevenen, maar in de 84e minuut brak Van Persie de ban en bezorgde hij 'Fener' alsnog een broodnodige overwinning.

Door de nipte zege passeerde Fenerbahçe namelijk Galatasaray op de ranglijst en is het nu de nummer drie van de Turkse Süper Lig.

De equipe van Dick Advocaat lijkt geen aanspraak meer te maken op de landstitel. Met nog acht speelrondes voor de boeg bedraagt de achterstand op koploper Besiktas acht punten. De club van aanvaller Ryan Babel neemt het zondag nog in eigen huis op tegen Gençlerbirligi.

Naast Van Persie verschenen ook Jeremain Lens en Gregory van der Wiel zaterdag namens Fenerbahçe aan de aftrap. Laatstgenoemde kreeg een gele kaart. Lens werd in de blessuretijd naar de kant gehaald.

Boëtius

KRC Genk begon in de Belgische competitie goed aan de play-offs. Het team van de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg was zaterdag met 4-0 te sterk voor Lokeren.

In de blessuretijd van de eerste helft opende Alejandro Pozuelo de score voor de thuisclub. Mbwana Samata verdubbelde de voorsprong in de 72e minuut. Het derde doelpunt kwam op naam van Boëtius. José Naranjo bepaalde de eindstand in de slotminuut op 4-0.

In de play-offs waar Genk aan meedoet is een ticket voor deelname aan Europees voetbal te verdienen.

PSG

Paris Saint-Germain pakte de eerste prijs van 2017. De topclub uit Parijs versloeg in de finale om de Franse Coupe de la Ligue rivaal AS Monaco met 4-1. Daarmee won de ploeg van de Spaanse trainer Unai Emery de prijs als eerste club ooit voor het vierde jaar op rij.

Julian Draxler schoot PSG al na vier minuten op voorsprong. Monaco moest in de achtervolging en deed dat ook, ook al miste de ploeg de Colombiaanse aanvaller Radamel Falcao en de Braziliaanse middenvelder Fabinho.

Via Thomas Lemar werd het toch gelijk, maar nog voor rust liep PSG opnieuw uit. Angel Di María schoot de bal langs de Kroatische doelman Danijel Subasic van Monaco.

Na rust stelde Edinson Cavani de beker helemaal veilig voor de Parijzenaars. In de 54e minuut maakte de Uruguayaan met een lage volley de 3-1. Vlak voor tijd schoot hij ook nog de 4-1 binnen.

Lazio

In Italië deden Wesley Hoedt en Stefan de Vrij met Lazio goede zaken in de strijd om Europees voetbal. De Romeinen boekten een late zege bij Sassuolo: 1-2.

Lazio ondervond de nodige tegenstand van Sassuolo en kwam in de 26e minuut zelfs op achterstand door een benutte strafschop van Domenico Berardi.

Drie minuten voor rust bracht Ciro Immobile beide ploegen weer op gelijke hoogte en in de 84e minuut kreeg Lazio een helpende hand toegereikt toen Sassuolo-verdediger Francesco Acerbi zijn eigen doelman klopte en de bezoekers daarmee de drie punten schonk.

Hoedt, die vorige week voor Oranje debuteerde, ontving een gele kaart en werd na een klein uur gewisseld. De Vrij, die wegens een enkelblessure nog moest afhaken voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, maakte wel de negentig minuten vol. Door de overwinning verstevigde Lazio de vierde plaats in de Serie A.

Edin Dzeko is na zaterdag de topscorer van de Italiaanse voetbalcompetitie met 23 treffers. De Bosnische aanvaller van AS Roma was in de thuiswedstrijd tegen Empoli tweemaal trefzeker. Roma won met 2-0.

Oranje-international Kevin Strootman ontbrak zaterdag wegens een schorsing bij Roma

Atletico

Atletico Madrid passeerde Sevilla dankzij een 2-0-zege bij Málaga in de Spaanse competitie. De ploeg van de Argentijnse coach Diego Simeone staat nu derde met 58 punten, één punt meer dan Sevilla dat zondag in actie komt tegen Sporting Gijón.

In Malaga kwam Atlético op voorsprong dankzij Koke. Die verzilverde in de 26e minuut een slimme pass van Fernando Torres. Lang beef het daarbij, maar een kwartier voor tijd verdubbelde Filipe Luís, opnieuw op aangeven van Torres, de voorsprong.

In de strijd om de plaatsen voor deelname aan de Europa League deed Athletic Bilbao goede zaken. De Basken wonnen met 2-1 van Osasuna en naderden Villarreal dat verloor van Eibar (2-3) tot op een punt. Real Sociedad, dat vijfde staat kwam niet verder dan 1-1 tegen Leganés. Sociedad heeft één punt meer dan Villarreal.

