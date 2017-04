Wijnaldum voelt meer waardering bij Liverpool dan bij Oranje

"Ik ben bij Liverpool dezelfde Wijnaldum, maar de waardering is hier groter. Dat is wel gebleken", aldus de 26-jarige middenvelder zaterdag tegenover Ziggo Sport na afloop van de met 3-1 gewonnen derby tegen Everton.

"Waar dat mee te maken heeft? Met alles, ook met de media. Ik speel hier ook beter. Bij Oranje speelde iedereen niet goed. Dan zie je dat je toch geen krediet heb. Dat is wel jammer", zei de oud-Feyenoorder.

Wijnaldum werd tegen Bulgarije (2-0 verlies) in de rust gewisseld door de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind. In het oefenduel met Italië (1-2 verlies) speelde hij 77 minuten.

"Het was een moeilijke week bij Oranje, maar nu ben ik weer hier. Ik heb de knop omgezet om hier te presteren. Dat is wat ik doe."

Firmino

De middenvelder van Liverpool was tegen Everton vooral blij met zijn teamgenoten Sadio Mané, Philippe Coutinho en Roberto Firmino in de aanval. "Het was lekker spelen met hen. Hoe we Firminho ook inspeelden, hij legde ze allemaal dood. Zijn aanname was fantastisch. Mané deed het ook erg goed met zijn dribbels."

Mané tekende al na acht minuten voor de openingstreffer op aangeven van Firmino. Coutinho zorgde voor de tweede treffer voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp.

Dat Liverpool goed aan de Merseyside-derby begon was volgens Wijnaldum de sleutel voor de winst. "Daardoor maakten we het onszelf veel makkelijker. Er was één moment dat we niet scherp waren, toen scoorden zij direct tegen. Daarna was het vrij snel weer 2-1 voor ons en zijn we niet meer in de problemen gekomen."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League