Koeman hekelt 'grote show' van Liverpool-trainer Klopp in derby

"Ik hou niet van coaches die de hele tijd roepen naar scheidsrechters en grensrechters en er dus een grote show van maken", aldus Koeman na afloop van het duel tegenover Sky Sports.

"Er was een tackle van Ross Barkley en ze werden gek, terwijl er niet eens een fysiotherapeut het veld op hoefde te komen. Tackles zijn onderdeel van het voetbal. Het is een sport voor mannen en trainers zouden zich dus ook zo moeten gedragen."

Zelf houdt Koeman zich naar eigen zeggen nauwelijks bezig met de scheidsrechter. "Wij zijn verschillend en letten meer op het spel dan wat de scheidsrechters en de grensrechters doen."

Trots

Koeman was ondanks de nederlaag blij met het spel van zijn ploeg. "Ik ben heel trots op de manier waarop we vandaag gespeeld hebben. Natuurlijk hebben we verloren, maar die uitslag is wat mij betreft niet representatief voor onze prestatie. Op deze manier willen wij doorgaan."

De 54-jarige trainer erkent wel dat de tweede en derde goal van Liverpool te makkelijk tot stand kwamen. "Dat waren fouten van ons in balbezit en zij straften dat af. Wij vergaten om dat bij Liverpool te doen."

De oud-trainer van Feyenoord ging tot slot tegenover Ziggo Sport nog even in op de vacature van bondscoach die er bij Oranje is na het ontslag van Danny Blind. "Ik was ooit in beeld voor die functie en toen wilde ik graag, maar nu is het onmogelijk dat ik het ga doen. Wie weet komt dat in de toekomst weer."

Koeman wilde in 2014 dolgraag Louis van Gaal opvolgen, maar de KNVB koos destijds voor een constructie met Guus Hiddink en Blind.

