Spurs en Liverpool lopen in op verliezend Chelsea, United speelt gelijk

Voetbal Vooruitblik Eredivisie: Ajax verloor eenmaal in laatste 21 Klassiekers Feyenoord kan dit weekend een enorme stap zetten op weg naar de landstitel. Als de koploper in de Arena nummer twee Ajax in bedwang weet te houden, kan de kampioensschaal de Rotterdammers nauwelijks meer ontgaan. Dat en meer in de vooruitblik op de 28e speelronde in de Eredivisie.