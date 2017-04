Manchester United voorlopig zonder geblesseerde Mata, Jones en Smalling

Voetbal

Bosz kijkt zaterdag of Ajax-spits Dolberg fit genoeg is voor Klassieker

Ajax-trainer Peter Bosz weet nog niet of hij zondag kan beschikken over Kasper Dolberg in de Klassieker tegen Feyenoord. De Deense spits kampt met een liesblessure die hem twee weken geleden ook al aan de kant hield in de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-1).