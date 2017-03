Trotse De Ligt denkt dat wedstrijd tegen Bulgarije hem gaat helpen

Voetbal

Voetbal Platini: 'Ik moest laatste slachtoffer worden van egoïstische Blatter' ​Michel Platini heeft in zijn eerste interview in een jaar tijd flink uitgehaald naar Sepp Blatter. De geschorste Fransman is ervan overtuigd dat hij het laatste slachtoffer moest worden van de voormalige FIFA-voorzitter.