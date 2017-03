Mourinho heeft spijt van behandeling vertrokken Schweinsteiger

"Hij behoort tot de categorie spelers waarvan het me spijt hoe ik ze behandeld heb", vertelde Mourinho vrijdag.

"Het laatste dat ik hem voor zijn vertrek gezegd heb is: 'Ik was niet correct tegen je, maar nu zal ik correct tegen je zijn'. Hij vroeg me of hij mocht vertrekken en ik heb hem toestemming gegeven."

Chicago Fire en Manchester United hebben niet gemeld of en hoeveel geld er met de transfer gemoeid was, maar Manchester zou zich soepel hebben opgesteld bij het vertrek van de Duitser die nog een contract tot medio 2018 had.

"Bastian weet dat ik er spijt van heb hoe ik met hem omgegaan ben. We zullen een goede gozer missen, een echte professional bovendien. Hij had een erg goede invloed op de training", zei Mourinho.

Schweinsteiger was een aankoop van Louis van Gaal. In zijn eerste seizoen in Manchester kwam de van Bayern München overgekomen controleur regelmatig in actie.

Mourinho verbrak afgelopen zomer het transferrecord door middenvelder Paul Pogba voor 105 miljoen euro over te nemen van Juventus. Daardoor was Schweinsteiger overbodig op Old Trafford.

Blessures

Mourinho moet het bij Manchester United geruime tijd zonder Chris Smalling en Phil Jones stellen. De twee verdedigers keerden geblesseerd terug na de interlandperiode.

Volgens Mourinho gaat het om langdurige blessures. Smalling werd maandag gefotografeerd met een brace om zijn been. Jones heeft last van een teen.

Behalve Smalling en Jones kan Mourinho zaterdag voor het Premier League-duel met West Bromwich Albion ook niet beschikken over de geschorste Zlatan Ibrahimovic en Ander Herrera. Pogba is geblesseerd.

Mourinho wilde echter niet te lang stilstaan bij de afwezige spelers. "De belangrijke spelers zijn zij die klaar zijn om te spelen." Een van die spelers is Wayne Rooney die hersteld is van een knieblessure.

Het duel tussen Manchester United en West Bromwich Albion begint zaterdag om 16.00 uur.

