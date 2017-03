Koeman baalt van blessures na interlands bij Everton voor derby met Liverpool

De blessures komen Koeman slecht uit, met oog op de beladen derby tegen stadgenoot Liverpool. "Zoiets heeft altijd invloed op de voorbereiding. We zijn in een week drie basisspelers kwijtgeraakt, dat maakt het wel tot een uitdaging."

Ondanks het wegvallen van drie basiskrachten, ziet Koeman kansen voor zijn team in de 'Merseyside-derby'. "We hebben nog altijd een sterk team."

"Thuis verloren we van Liverpool, maar speelden we wel goed. Zij waren toen de betere ploeg, maar wij verdienden het niet te verliezen. Wij hoeven zeker niet bang te zijn voor Liverpool."

Dubbele beenbreuk

De Ier Coleman liep in het WK-kwalificatieduel van zijn land met Wales een dubbele beenbreuk op na een onbesuisde tackle van Neil Taylor, die daarvoor rood kreeg. Koeman vertelde "geschokt" te zijn door de blessure van zijn rechtsback.

De Argentijnse verdediger Funes Mori blesseerde zich in het duel met Bolivia aan zijn knie en zal binnenkort worden geopereerd aan zijn meniscus

"Door die blessures was dit niet bepaald mijn beste week", stelde Koeman. De trainer is Coleman en Funes Mori de rest van het seizoen kwijt, al heeft Koeman nog hoop dat hij de Argentijn nog in kan zetten.

Risicovol

Toch was Koeman het minst te spreken over de blessure van McCarthy. De 26-jarige middenvelder heeft een lange geschiedenis van blessures en was nog op de weg terug van een hamstringkwetsuur toen hij zich afgelopen week meldde bij het Ierse nationale elftal. De middenvelder kreeg opnieuw last van zijn hamstring en had in Koemans ogen nooit mogen spelen.

"James meldde zich geblesseerd bij het Ierse nationale team", aldus Koeman. "Onze medische staf had al geadviseerd zeer voorzichtig met hem om te gaan. Ook de Ierse medische staf trok de conclusie dat het risicovol was hem te laten spelen, en toch speelde hij."

Koeman neemt het vooral de Ierse bondscoach Martin O'Neill kwalijk dat hij McCarthy opstelde. "Hij heeft in dit geval niet de speler beschermd. James was duidelijk niet fit genoeg om te spelen. Uiteraard moet de speler zelf ook verantwoordelijkheid nemen, maar dit is niet de eerste keer."

Everton staat zevende in de Premier League, zes punten achter Liverpool dat op de vierde plaats bivakkeert. Zaterdag om 13.30 uur staan beide teams voor de 228e keer tegenover elkaar.

