Feyenoord mist Kongolo en Basaçikoglu, Elia begint op bank in Arena

Giovanni van Bronckhorst kan ik de belangrijke uitwedstrijd in Amsterdam ook niet beschikken over de geschorste Tonny Vilhena, maar de inzetbaarheid van Elia is een flinke opsteker voor de coach van de Rotterdammers.

"Elia heeft weer meegetraind en dat ziet er allemaal goed uit", zegt Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Eredivisiekraker. "De blessure is weg, dus er is geen risico meer."

Voor een basisplaats is het echter nog te vroeg voor de 30-jarige aanvaller, die de afgelopen periode aan de kant stond met een enkelblessure. "Hij kan zo goed als zeker spelen, maar begint zondag wel op de bank in de Arena. Hij heeft de laatste weken weinig kunnen trainen."

Nieuwkoop

Tegenover de terugkeer van Elia staat de afwezigheid van Kongolo en Basaçikoglu. Het duo werkte individueel aan hun herstel na respectievelijk een bovenbeen- en enkelblessure. "Zij gaan het niet redden om speelklaar te zijn."

Omdat ook Vilhena ontbreekt mag Bart Nieuwkoop hopen op speeltijd in Amsterdam. "Jens Toornstra een linie naar achteren is een optie, maar Nieuwkoop, Renato Tapia en Marko Vejinovic kunnen daar ook spelen", aldus Van Bronckhorst.

De oefenmeester van de trotse koploper zou Nieuwkoop zonder zorgen in durven zetten in de beladen topper. "Hij zou er klaar voor zijn", stelt Van Bronckhorst. "De keren dat hij inviel of startte, liet hij zien dat hij een multifunctionele speler is."

Statistieken

Feyenoord begint aan de Klassieker in de wetenschap dat het in 2005 voor het laatst als winnaar van het veld stapte in de Arena. Van Bronckhorst hecht daar echter geen waarde aan. "Dat wij al twaalf jaar niet meer hebben gewonnen bij Ajax zegt mij niet veel. Ik heb niets met statistieken."

De Rotterdammers reizen derhalve vol vertrouwen af naar Amsterdam, verzekert Van Bronckhorst. "Zondag is weer een nieuwe kans. Wij komen niet voor een punt naar de Arena, maar willen winnen. Dat is elke wedstrijd het uitgangspunt, dus we gaan voor een resultaat. Dat vertrouwen leeft ook in de groep en willen we uitstralen."

Van Bronckhorst denkt echter niet dat een overwinning de doorslag zal geven in de strijd om het landskampioenschap. "In mijn ogen is zondag niet allesbeslissend, maar met winst doen we natuurlijk wel erg goede zaken en zetten we een grote stap richting de titel."

Prikkelen

Zijn selectie heeft daarom ook geen extra motivatie nodig, denkt Van Bronckhorst. "Dit is de mooiste wedstrijd van het seizoen, zeker voor ons. Ik hoef mijn spelers helemaal niet te prikkelen. Feyenoord wil gewoon kampioen worden, dat is motivatie genoeg."

Ook de woorden van Ajacied Lasse Schöne, die verwacht dat de Rotterdammers mentaal instorten bij een nederlaag in de Arena, gebruikt Van Bronckhorst niet om zijn spelers te motiveren. "Dat hebben we helemaal niet nodig, joh."

Zondag om 14.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Björn Kuipers in de Arena. Het gat tussen Ajax en Feyenoord bedraagt momenteel zes punten, met nog zeven wedstrijden te gaan in de Eredivisie.