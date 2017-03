Bosz kijkt zaterdag of Ajax-spits Dolberg fit genoeg is voor Klassieker

Dolberg trainde vrijdag nog apart van de groep. "Hij heeft nog steeds last van zijn lies", zegt Bosz vrijdagmiddag. "Het is afwachten of hij morgen met de groep mee kan trainen. Dat vind ik wel een vereiste om zondag mee te spelen."

Dolberg (19) liep zijn blessure op in de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen (2-0 winst). "Onze medische staf zegt dat het lastig te bepalen is hoe de blessure zich ontwikkelt. Het gaat al twee weken lang elke dag een beetje beter, maar tot nog toe niet goed genoeg om te kunnen spelen."

Kneuzing

Vorige week sloot de spits zich nog wel aan bij de Deense nationale ploeg. Daar concludeerden de bondsartsen echter dat hij niet fit was om mee te doen in het WK-kwalificatieduel met Roemenië.

Dolberg - met dertien doelpunten topscorer bij Ajax - keerde vorige week donderdag terug naar Amsterdam, ook nog met koorts. "Hij had een flinke kneuzing op zijn lies", aldus Bosz. "Het was ook een harde overtreding van FC Kopenhagen-verdediger Kvist."

Bosz weet al wie er bij een eventuele afwezigheid van Dolberg zondag in de spits speelt bij Ajax, maar dat wilde de trainer vrijdag niet delen met de pers. "Davy Klaassen zal dat in ieder geval niet zijn. Ik vind dat ik te veel consessies doe als ik hem weghaal uit het middenveld."

De Ligt

Bosz wilde ook nog niet zeggen of hij Matthijs de Ligt opstelt tegen Feyenoord. De 17-jarige verdediger ging vorige week tijdens zijn interlanddebuut tegen Bulgarije (2-0 nederlaag) in de fout en werd in de rust gewisseld.

"Het is een rustige en evenwichtige jongen, ik maak me geen zorgen over hem. Ik heb hem gezegd dat we bij Ajax heel tevreden zijn over zijn ontwikkeling."

Bosz vindt niet dat de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind De Ligt te vroeg voor de leeuwen heeft gegooid. "Ik had hem misschien ook wel opgesteld. Hij heeft voor Ajax tegen FC Kopenhagen gespeeld, dat was een heel belangrijke wedstrijd voor ons en daarin heeft hij het goed gedaan."

Zes punten

Ajax en Feyenoord treffen elkaar zondag in de Arena, waar de Rotterdammers een voorsprong van zes punten verdedigen.

Bosz was helder over de doelstelling voor zondag. "We zullen moeten winnen. Dan wordt het gat met Feyenoord drie punten en ik denk dat dat invloed op hen heeft voor de rest van het seizoen."

Ajax heeft een drukke week voor de boeg, met woensdag een thuiswedstrijd tegen AZ en zaterdag een uitduel bij NEC. Bosz: "We hebben bij de KNVB gevraagd om die wedstrijd naar zondag te verplaatsen, maar dat verzoek is afgewezen. Jammer, want uit onderzoek is gebleken dat voetballers minimaal drie rustdagen nodig hebben om volledig te herstellen van een wedstrijd."

De wedstrijd in de Amsterdam Arena begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

