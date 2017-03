PSV heeft fitte selectie voor duel met Sparta

Andres Guardado kwam door een hamstringblessure niet in actie bij de Mexicaanse ploeg, maar hervatte deze week in Eindhoven weer de groepstraining. Hector Moreno (Mexico) en Santiago Arias (Colombia) keerden pas in de loop van de week terug van de nationale ploeg, maar zijn in staat om te spelen tegen Sparta.

Bij winst op Het Kasteel kan PSV goede zaken doen in de titelrace. Zondag zal minimaal één concurrent tegen puntenverlies oplopen, omdat Ajax en Feyenoord tegen elkaar spelen.

"Het ideale scenario is dat wij zelf winnen. Als Ajax wint kan er misschien toch nog iets ontstaan. Als Feyenoord wint, dan kunnen wij de tweede plaats innemen", beseft de trainer van PSV.

Acht punten

PSV begint aan de 28e speelronde met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord en twee punten op Ajax.

In oktober werd PSV in de KNVB-beker nog uitgeschakeld door Sparta (3-1). Cocu denkt dat zijn team gegroeid is ten opzichte van toen. "Ik vind dat wij sterker zijn geworden, we scoren meer. We zijn met een goede serie bezig."

PSV verloor na de winterstop alleen van Feyenoord (2-1) en won zijn andere negen duels.

Het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV begint zaterdag om 19.45 uur.

