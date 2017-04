Feyenoord hoopt op eerste zege als koploper sinds 1961 in Amsterdam

Van de laatste zes Klassiekers in Amsterdam waarbij Feyenoord op de eerste plaats stond en de Ajax de eerste achtervolger was, wonnen de Amsterdammers er vijf en eindigde er één gelijk.

De laatste koploper die überhaupt een bezoek aan de Arena winnend afsloot, was PSV op 20 januari 2008. Sindsdien wist Ajax achtmaal niet te verliezen in een thuiswedstrijd tegen een koloper. Vier keer won Ajax van de koploper en even vaak werd het een gelijkspel.

De onderlinge balans bij duels tussen Ajax en Feyenoord is in het voordeel van de Amsterdammers. Van de 181 Klassiekers die sinds 1922 in alle competities gespeeld werden, won Ajax er 81. Feyenoord zegevierde 55 maal en 45 keer moesten de aartsrivalen de punten delen.

Hattrick

De laatste keer dat Feyenoord van Ajax won in de Eredivisie, was op 29 januari 2012, toen de Rotterdammers, mede door een hattrick van John Guidetti, met 4-2 zegevierden in de Kuip.

Van de huidige Feyenoord-selectie weet alleen Dirk Kuijt hoe het is om in het shirt van de Rotterdammers van Ajax te winnen in Amsterdam. In het seizoen 2005/2006 was hij samen met Salomon Kalou verantwoordelijk voor de 2-1 zege in de Arena.

Dat was de laatste uitzege van Feyenoord op Ajax en tevens het laatste seizoen waarin Feyenoord (derde) in de competitie boven Ajax (vierde) eindigde.

Doelpuntengarantie

Op basis van het verleden is de Klassieker een garantie voor goals. Slechts in één van de voorgaande 45 thuisduels met Feyenoord vond Ajax het net niet.

Dat was in 2015, toen de ploegen in de Arena op 0-0 bleven steken. De enige andere keer dat een treffen tussen Ajax en Feyenoord doelpuntloos eindigde was op 28 oktober 1978, ook in Amsterdam.

Ajax maakte in totaal 251 goals tegen Feyenoord in Eredivisieverband, waarvan 138 in thuiswedstrijden. De meest doelpuntrijke wedstrijd uit de geschiedenis van de Eredivisie is tevens een Klassieker. Op 28 augustus 1960 wonnen de Rotterdammers thuis met 9-5 van de Amsterdammers.

Klassiekerveteranen

De meest ervaren man qua Klassiekers zondag is opvallend genoeg Peter Bosz. De coach van Ajax speelde zestien Klassiekers, maar wel allemaal in dienst van Feyenoord.

Twee keer stond huidig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst als ploeggenoot van Bosz op het veld tegen Ajax: de Johan Cruijff Schaal in 1995 (2-1 winst Ajax) en de thuiswedstrijd in het seizoen 1995/1996 (2-4 winst Ajax).

Binnen de huidige spelersgroepen speelde Karim El Ahmadi de meeste Klassiekers, veertien stuks in alle competities. Bij Ajax is Lasse Schöne de grootste ervaringsdeskundige, de Deen stond bij negen Klassiekers in het veld. Zeven daarvan speelde de middenvelder in competitieverband en die gingen allemaal niet verloren.

De topper begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers, die eerder dit seizoen ook al de Klassieker in de Kuip floot.

