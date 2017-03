Berahino verklaart positieve dopingtest door drugs in drankje

Vorige maand onthulde manager Mark Hughes van Stoke City, de nieuwe werkgever van Berahino, dat zijn aanwinst in de eerste seizoenshelft geschorst was door de Engelse voetbalbond FA.

De 23-jarige Berahino laat zich nu voor het eerst zelf uit over die straf. "Het is heel moeilijk te accepteren als je geschorst wordt voor iets waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent", zegt de aanvaller tegen de BBC.

Dat er bij een controle buiten de wedstrijd om slechts een kleine hoeveelheid van een recreatieve drug werd aangetroffen in zijn bloed toont volgens Berahino aan dat er van opzet geen sprake geweest kan zijn. "Je gaat lekker een avondje uit en hebt geen idee wie je om je heen hebt, maar er zijn wel mensen die het op jou gemunt hebben."

"Ik was natuurlijk wel zelf in die club, dus ik heb me zelf onverantwoordelijk gedragen. Maar daarna is het allemaal bergafwaarts gegaan. Tot op de dag van vandaag kan ik me niet indenken wie dit mij aan heeft willen doen."

Depressief

Berahino stapte in de winterse transferperiode over naar Stoke, nadat hij in zijn laatste vier maanden bij WBA over het hoofd werd gezien door Tony Pulis. De manager van de 'Baggies' verklaarde dat hij geen beroep op zijn spits deed vanwege een gebrek aan fitheid.

Volgens de in Burundi geboren aanvaller werd hij echter aan zijn lot overgelaten. "Niemand nam me in bescherming. Het was heel moeilijk om niet te kunnen doen wat ik het liefst doe, met een lach op m'n gezicht voetballen. Daar ging ik aan onderdoor."

Door alle hectiek ging Berahino zonder plezier naar de club waar hij als 11-jarige arriveerde. "Ik haatte het daar. Ik was depressief, elke dag ging ik met tegenzin naar het trainingscomplex. Dat is ook de reden dat ik mijn handtekening niet zette onder het contractvoorstel. Het had niets te maken met geld, maar alles met mijn geluk."

Sinds zijn overstap kwam Berahino zes keer in actie namens Stoke. Hij maakte echter nog geen enkele keer de negentig minuten vol en scoorde ook nog niet in het shirt van de huidige nummer negen in de Premier League.

