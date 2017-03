Platini: 'Ik moest laatste slachtoffer worden van egoïstische Blatter'

Zowel Platini als Blatter werd vorig jaar voor jaren uit het voetbal verbannen vanwege een dubieuze betaling van zo'n 1,8 miljoen euro in 2011, naar hun zeggen voor werkzaamheden die de oud-topvoetballer verricht zou hebben voor de Zwitser.

De ethische commissie van de FIFA besloot het duo daarop voor acht jaar te schorsen vanwege "onethisch handelen". De straf van Blatter werd later teruggebracht tot zes jaar, terwijl Platini uiteindelijk slechts vier jaar geen werkzaamheden in het voetbal mag verrichten van het internationale sporttribunaal CAS.

Platini, die voor het eerst in een jaar tijd weer in de openbaarheid treedt, liet donderdag in gesprek met de Franse krant Le Monde niets heel van zijn voormalige vriend Blatter. "Hij is de grootste egoïst die ik ooit heb meegemaakt", trekt de oud-international fel van leer tegen de 81-jarige Zwitser.

Geobsedeerd

De toenmalige voorzitters van de UEFA en FIFA brouilleerden definitief in mei 2015, toen Platini Blatter opriep terug te treden als preses van de wereldvoetbalbond. "Het was zijn wens en hij ging ervan uit dat hij oud zou worden en zou sterven bij de FIFA."

Platini denkt dat hij het definitief verbruid had bij Blatter met zijn opmerking "genoeg is genoeg". "Hij heeft altijd gezegd dat ik zijn laatste slachtoffer zou worden en was tot het bittere eind geobsedeerd door mij, vanaf het moment dat ik dat zei. En dan heb ik het nog niets over zijn jaloezie vanwege mijn voetbalcarrière."

Volgens de oud-voorzitter van de UEFA dacht Blatter aan niemand anders dan zichzelf en werd hij aan zijn lot overgelaten door zijn evenknie bij de FIFA. "Hij probeerde alleen maar zijn eigen hachje te redden. Blatter kwam voor niemand op, ook niet voor mij."

De twee kwamen elkaar sindsdien nog één keer tegen. "Ik zag hem voor laatst bij het CAS in augustus 2016", herinnert Platini zich. "Hij deed alsof er niets gebeurd was en stond doodleuk grappen te maken."