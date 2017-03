Leiwakabessy (36) stopt na 19 jaar en treedt toe tot technische staf NEC

"Ik ben dankbaar voor alle prachtige jaren die ik voor NEC heb mogen spelen. Het is raar om er een punt achter te zetten maar ik voel dat het goed is zo", zegt Leiwakabessy donderdag bij de bekendmaking van het nieuws op de website van NEC.

De voormalig jeugdinternational komt dit seizoen amper in actie bij de Nijmeegse club. Hij speelde pas één Eredivisieduel. "Het tijd voor de volgende stap: mezelf ontwikkelen als trainer en staflid", beseft Leiwakabessy. "Het is prachtig dat ik dat bij mijn club kan gaan doen."

Leiwakabessy keerde in 2013 terug bij NEC, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 1998 debuteerde in de hoofmacht. Hij gold als een groot talent en speelde onder leiding van bondscoach Louis van Gaal op het WK onder-20 in 2001.

De selectie met naast Leiwakabessy onder meer Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Maarten Stekelenburg, Klaas-Jan Huntelaar, John Heitinga en Theo Janssen haalde op het toernooi in Argentinië de kwartfinales.

Kampioenschap

In 2006 verruilde Leiwakabessy NEC voor het Duitse Alemannia Aachen, waarna hij ook nog voor het Cypriotische Anorthosis Famagusta en VVV-Venlo speelde. Hij veroverde één prijs in zijn loopbaan en dat was het kampioenschap met NEC in 2015 in de Jupiler League.

Leiwakabessy begon dit seizoen al met een trainerscursus en is naast speler ook trainer in de jeugd van NEC. Volgend seizoen zal hij als assistent van trainer Peter Hyballa actief zijn bij de hoofdmacht. Het lijkt erop dat de Nijmegenaren dan nog steeds in de Eredivisie spelen.

NEC staat met nog zeven speelronden te gaan op de veertiende plaats met acht punten voorsprong op hekkensluiter Go Ahead Eagles. Komende zondag speelt de ploeg van Hyballa om 14.30 thuis de Gelderse derby tegen Vitesse.

