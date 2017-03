Viergever: 'Winnen van Feyenoord moet als we kampioen willen worden'

"Het wordt cruciaal. Wij moeten winnen als we nog kampioen willen worden met Ajax, anders wordt het gat te groot", aldus Viergever tegen NUsport.

De 27-jarige Viergever begon woensdag met Ajax de voorbereiding op de topper in de Arena, nadat hij dinsdag tegen Italië (1-2 verlies) als invaller in actie kwam voor het Nederlands elftal. Bij Oranje kwam hij met Rick Karsdorp, Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Steven Berghuis de nodige Feyenoorders tegen.

"We hebben het uiteraard ook over de Klassieker gehad. We dolden wat met elkaar, dat is alleen maar leuk. Maar we hadden het er ook over hoeveel er op het spel staat. Het wordt een mooie wedstrijd."

Bosz

De interland tegen Italië was voor Viergever zijn tweede, nadat hij bijna vijf jaar geleden zijn debuut maakte tegen België. De afgelopen jaren dacht hij niet eens aan Oranje, al merkte hij wel dat hij, mede door de komst van trainer Peter Bosz, een stijgende lijn te pakken heeft.

"De komst van Bosz is goed voor me geweest. Hij heeft vertrouwen in me en zijn opvattingen over het spel staan dicht bij de manier waarop ik het voetbal wil beleven. Ik wil vooruit verdedigen en altijd het spel maken, zoals we bij Ajax laten zien. Daar geniet ik van."

In het laatste halfjaar van trainer Frank de Boer had Viergever ook al een basisplaats. "Ik heb altijd geloof gehouden in mezelf, maar sinds het begin van 2016 gaat het echt beter."

Commotie

Zijn invalbeurt dinsdag tegen Italië ziet Viergever als een beloning. "Door die invalbeurt heb ik de week bij Oranje met een goed gevoel afgesloten. Het was door het ontslag van bondscoach Danny Blind een moeilijke week met een hoop commotie."

"We wilden tegen Italië een goede wedstrijd neerzetten als revanche en dat is blij vlagen gelukt. Helaas hebben we geen goed resultaat neer kunnen zetten. Dat had mijn rentree mooier gemaakt. Nu is de focus weer op Ajax. Zondag tegen Feyenoord moet het gebeuren."