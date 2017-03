Mbappé ziet 'psychologisch nadeel' door videoarbitrage bij Frankrijk-Spanje

Vlak na rust leek Antoine Griezmann de score te openen in het Stade de France, maar zijn aangever Layvin Kurzawa stond buitenspel. Dat was niet opgemerkt door de arbitrage op het veld, maar scheidsrechter Felix Zwayer keurde het doelpunt op advies van de videoscheidsrechter alsnog af.

In de slotfase van de wedstrijd profiteerde Spanje wederom van het technologische hulpmiddel. Gerard Deulofeu tikte van dichtbij binnen voor de 0-2, maar stond volgens de grensrechter buitenspel. Uit de beelden bleek echter dat de aanvaller een rechtmatig doelpunt had gemaakt.

"Vandaag valt het gebruik van de videoscheidsrechter niet in ons voordeel uit, maar het wordt er wel eerlijker op", constateerde Fransman Kylian Mbappé na afloop. De 18-jarige aanvaller, die afgelopen zaterdag tegen Luxemburg (3-1 winst) zijn debuut maakte in het nationale elftal, vindt wel dat het proces bij het goed- of afkeuren van een doelpunt sneller moet gaan.

"We moesten twee minuten wachten. In die periode waren we even uit ons ritme en uiteindelijk kregen we ook nog een psychologische tegenslag te verwerken. Het idee is echt geweldig, maar het proces kan nog wel sneller", aldus Mbappé.

Verandering

Ook bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk was content met het gebruik van de videoarbitrage, ook al was het niet in het voordeel van zijn ploeg. "Het is een erkend en eerlijk hulpmiddel, dus waarom zouden we het niet gebruiken? Dit is goed voor de ontwikkeling van het voetbal."

Spanjaard Gerard Pique vindt de videoscheidsrechter een cruciale toevoeging. "Het is een perfect hulpmiddel voor scheidsrechters. Het zou ook mooi zijn als we er in de Spaanse competitie gebruik van kunnen maken. Het is noodzakelijk om het spelletje te verbeteren", aldus de verdediger tegen Marca.