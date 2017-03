Wijnaldum hoopt dat Van Gaal weer bondscoach Oranje wordt

"Ik heb een voorkeur. Ik zou het namelijk heel leuk en goed vinden als Van Gaal weer bondscoach wordt", aldus Wijnaldum, die in 2014 onder leiding van Van Gaal derde werd met Oranje op het WK in Brazilië.

"Zijn aanpak tijdens dat toernooi, en ook ervoor, vond ik persoonlijk heel fijn. Ik heb daarom hele goede herinneringen hem, zoals heel Nederland dat denk ik heeft. Ik denk ook dat hij de verandering kan brengen die nodig is bij Oranje."

De 26-jarige Wijnaldum zegt echter ook dat hij niet kan inschatten of Van Gaal openstaat voor een derde termijn bij Oranje, dan wel een andere rol binnen de KNVB. "Ik heb hem daar niet over gesproken. Ik hoop wel dat hij het wil, maar dat is niet aan mij."

Blind

Voordat Oranje op 31 mei moet aantreden tegen Marokko moet er duidelijkheid zijn over de opvolging van Blind, die na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije werd ontslagen. Wijnaldum benadrukt dat het vertrek van de 55-jarige Zeeuw hem zwaar viel, al voelde hij het een beetje aankomen.

"De resultaten waren niet goed en dan weet je dat zoiets kan gebeuren. Maar het is altijd moeilijk als een trainer ontslagen wordt. De groep kon goed met Blind opschieten en dus is het jammer dat hij nu weg is."

Na zijn ontslag sprak Blind de selectie van Oranje nog toe, vertelt Wijnaldum. "Ik denk dat hij gebroken was, maar hij zei ook dat plaatsing voor het WK nog mogelijk was. We moesten positief blijven. Ik zag aan hem dat hij ons een plek op het WK gunt."

Grim

Wijnaldum hoopte ook dat Oranje de week van het ontslag van Blind een beetje positief kon afsluiten door in de oefeninterland dinsdag in de Arena Italië te verslaan, maar onder leiding van interim-bondscoach Fred Grim werd met 1-2 verloren.

"Gelukkig hebben we wel beter gespeeld dan tegen Bulgarije, vind ik. Het belangrijkste is dat we gedurfder gaan spelen. In de tweede helft deden we dat. Toen zetten we hoog druk en dan zie je dat we het een team als Italië moeilijk kunnen maken."

"Dat is denk ik ook de belangrijkste les richting de komende wedstrijden. We kunnen meer laten zien dan we de laatste wedstrijden gedaan hebben en daar moeten we ons ook bewust van worden."