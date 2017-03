Voetbal

Voetbal Brazilië plaatst zich voor WK 2018, Suarez verliest met Uruguay Brazilië heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag gekwalificeerd voor het WK 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Tite was in Sao Paulo te sterk voor Paraguay: 3-0. Luis Suarez leed met Uruguay een pijnlijke nederlaag, terwijl Argentinië in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks verloor van Bolivia.