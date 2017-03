Brazilië plaatst zich als eerste land voor WK 2018, Uruguay verliest

Brazilië, dat zich als eerste land plaatste voor het WK van volgend jaar, had weinig moeite met Paraguay. Bij rust stond het al 1-0 in Sao Paulo door een treffer van Philippe Coutinho.

Aan het begin van de tweede helft miste aanvoerder Neymar een strafschop, maar de aanvaller van FC Barcelona maakte zijn fout tien minuten later goed door de 2-0 aan te tekenen. Marcelo deed na 85 minuten nog een duit in het zakje: 3-0.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië heeft door de eenvoudige zege een voorsprong van negen punten op naaste belager Colombia. De beste vier landen in de kwalificatiepoule van in totaal tien ploegen plaatsen zich voor het WK.

Brazilië organiseerde het mondiale eindtoernooi in 2014, maar wist de hoge verwachtingen in eigen land niet waar te maken. Het Nederlands elftal was in de strijd om plek drie te sterk voor de Brazilianen: 0-3.

Suarez

Suarez leed dinsdagnacht met Uruguay een pijnlijke nederlaag op bezoek bij Peru: 2-1. De ploeg van bondscoach Oscar Tabarez kwam na een halfuur nog wel op voorsprong door een doelpunt van Carlos Sanchez, maar vijf minuten later trok Peru de stand weer gelijk.

De thuisploeg kwam na 62 minuten zelfs op voorsprong door Edison Flores. Uruguay, dat in de laatste twintig minuten met tien man speelde na een rode kaart van Jonathan Urretavizcaya, slaagde er niet meer in om een punt uit de wedstrijd te slepen.

Bij Uruguay speelden Suarez en Edinson Cavani, topscorer in de Franse Ligue 1, de hele wedstrijd. Feyenoorder Renato Tapia maakte de negentig minuten vol namens Peru, dat nu op de zevende plek staat met achttien punten. Uruguay heeft vijf punten meer en bezet de derde plek.

Colombia

Colombia nam de tweede plek over van Uruguay door de uitwedstrijd tegen Ecuador te winnen: 0-2. James Rodriguez en Juan Cuadrado zorgden in de eerste helft al voor de doelpunten.

Ecuador speelde vanaf de 61e minuut met tien man na rood voor Luis Caciedo. De formatie van bondscoach José Pekerman staat nu zesde. Colombia heeft een punt meer dan Uruguay en Chili, dat met 3-1 zegevierde tegen Venezuela.

De Chilenen kenden een droomstart en stonden na zeven minuten al op een 2-0 voorsprong na treffers van Alexis Sanchez en Esteban Parades, die er na 22 minuten ook 3-0 van maakte. Venezuela deed na rust nog iets terug, waarna Sanchez een kwartier voor tijd nog een strafschop miste.

Argentinië

Eerder op dinsdagavond leed Argentinië al een gevoelige nederlaag tegen Bolivia (2-0). Juan Carlos Arce en Marcelo Moreno velden in de Boliviaanse hoofdstad La Paz het vonnis over de Argentijnen, die zo drie dure punten lieten liggen in de strijd om een ticket voor het toernooi Rusland.

Argentinië begon zonder aanvoerder Lionel Messi aan de lastige klus in Bolivia, waar het sinds 2005 al niet meer gewonnen heeft. De sterspeler werd eerder op dinsdag voor vier kwalificatiewedstrijden geschorst vanwege het uitschelden van de grensrechter in het duel met Chili van afgelopen donderdag (1-0 winst).

Het gemis van de aanvaller van FC Barcelona deed zich al na een halfuur voelen, toen Arce de score opende in het Estadio Hernando Siles. Acht minuten na rust bepaalde Moreno de eindstand op 2-0.

Argentinië staat nu op de vijfde plek, dat aan het einde van de kwalificatiereeks niet genoeg is om mee te doen aan het WK. De laatste keer dat Argentinië ontbrak op een WK was in 1970 in Mexico.

Verenigde Staten

In de vijfde ronde van de WK-kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika speelden de Verenigde Staten teleurstellend gelijk tegen Panama: 1-1.

Na de twee nederlagen waarmee de Amerikanen begonnen waren, staat de ploeg van bondscoach Bruce Arena nog slechts vierde. Alleen de beste drie ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2018 in Rusland.

Clint Dempsey had de Amerikanen in de 39e minuut op voorsprong gezet, maar vier minuten later stond het al weer gelijk dankzij een doelpunt van Gabriel Gomez.

Mexico won met 1-0 bij Trinidad en Tobago en blijft aan kop in de kwalificatiepoule. Honduras hield Costa Rica, de nummer twee in de groep, op 1-1.