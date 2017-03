Strootman vindt dat Oranje moed kan putten uit duel met Italië

De middenvelder, die tegen de Italianen de aanvoerdersband droeg, had graag de nasmaak van de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije van zaterdag weggespoeld met een gelijkspel of een zege.

"Dit is niet het resultaat waar we op hoopten. Het was heel lastig dat we nog een oefenwedstrijd moesten spelen na zaterdag, maar we moesten het voor het publiek en voor Nederland gewoon beter doen", aldus Strootman voor de camera van NUsport.

"Het is jammer dat we onszelf niet belonen. Het was in ieder geval een stuk beter en dat kunnen we meenemen naar de volgende wedstrijd. Wraak konden we niet nemen, maar in deze wedstrijd moest het gewoon uit onszelf komen."

De 27-jarige Strootman heeft er vertrouwen in dat Nederland zich nog plaatst voor het WK, al wilde de middenvelder van AS Roma daar niet te veel op ingaan. "Het geloof is aanwezig, maar we moeten wel resultaten gaan halen en niet te veel praten over wat wel of niet haalbaar is."

Blind

Bondscoach Danny Blind werd zondagavond op straat gezet door de KNVB. Volgens Strootman was het lastig om afscheid te nemen van de oud-verdediger.

"Overdag zaten we door berichtgeving in de media al een beetje op het ontslag te wachten. Hij sprak ons na zijn ontslag toe met mooie woorden. Het kwam erop neer dat hij een mooie tijd had gehad en het graag had willen afmaken."

De volgende interlands van Oranje zijn pas in mei en juni wanneer oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) gepland staan en het WK-kwalificatieduel met Luxemburg wacht (9 juni).