Grim gematigd tevreden over Nederlands elftal na roerige dagen

"Ik ben als coach zeer tevreden, maar uiteraard niet met het resultaat", reageerde de voormalige assistent van de ontslagen Danny Blind voor de camera van NUsport.

Grim benadrukte dat zijn selectie een roerige week achter de rug heeft. "Ik vind dat de spelers het goed hebben opgepakt. Het elftal stond goed, de organisatie was in orde en het team speelde met flair en energie. Bij vlagen hebben we goed gevoetbald, alleen hebben we de goals te makkelijk weggegeven."

"Met Danny heb ik erover gesproken wat ons te doen stond. We moesten doorgaan voor de ploeg en voor het voetbal, was ook zijn mening. Nu is het kwestie van afwachten. Ik blijf gewoon mijn werk doen. De KNVB zorgt er wel voor dat er een nieuwe bondscoach komt. Ik hoor het wel."

Strijdbaar

Grim weet nog niet of hij na zijn eerste duel als interim-bondscoach deel blijft uitmaken van de technische staf. "Dat is aan de directie van de KNVB en de nieuwe bondscoach."

Op uitdrukkelijk verzoek van Blind had Grim de leiding over Oranje tegen de 'Azzurri'. "Danny zat er na de wedstrijd tegen Bulgarije helemaal doorheen. Hij vroeg zich af of hij de juiste keuzes had gemaakt, maar de volgende dag was hij weer strijdbaar. Toen vertelde hij aan mij en Frans Hoek dat hij was ontslagen. Hij hoopte dat wij de groep tegen Italië wilden helpen."

De oud-keeper besloot zich niet solidair te verklaren met Blind. "Maar ik heb na het ontslag wel contact met hem gehouden. Dat lijkt me normaal. Danny hoorde zo lang bij dit team."