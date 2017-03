Nederlands elftal onderuit in oefeninterland tegen Italië

Halverwege stond de eindstand al op het scorebord. Oranje kwam nog wel snel op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Alessio Romagnoli, maar binnen een minuut was het gelijk via Eder.

Na een halfuur maakte Leonardo Bonucci 1-2. Pas in de slotfase was Oranje weer echt dicht bij een goal. Gescoord werd er niet, waardoor Nederland de onrustige week van het ontslag van bondscoach Danny Blind met een nederlaag afsloot.

De volgende interlands van Oranje zijn pas in mei en juni wanneer oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) gepland staan en het WK-kwalificatieduel met Luxemburg wacht (9 juni). De KNVB wil voor die tijd de opvolger van de ontslagen Blind presenteren.

Van Gaal

Met Louis van Gaal zat een van de mogelijke opvolgers dinsdagavond op de tribune in de Arena. Ook Clarence Seedorf keek toe tegen de Italianen. Negen jaar na zijn laatste interland werd de 87-voudig international bedankt voor bewezen diensten voor Oranje.

De 40-jarige Seedorf stond ook naast Oranje toen de volksliederen gespeeld werden. Daar stonden ook Wesley Hoedt, Kenny Tete, Memphis Depay en Jeremain Lens, die tegen Bulgarije (2-0 verlies) nog op de bank moesten starten.

Grim hield Bas Dost buiten de basisploeg, waardoor Memphis in de spits begon. Met ook Quincy Promes en Lens voorin mikte de interim-bondscoach op beweeglijkheid en dat leverde al snel een voorsprong op, al kwam daar het nodige fortuin bij kijken. Davy Klaassen ging na tien minuten de een-twee aan met Promes, waarna Romagnoli de bal in een reflex in eigen doel werkte (1-0).





Kwetsbaar

Erg lang kon Oranje niet van de voorsprong genieten, want een minuut later was het weer gelijk. Na een vrije trap kopte Hoedt de bal in de voeten van Eder, die meteen uithaalde. Zoet was kansloos op het afstandsschot in de verre hoek (1-1).

De defensie van Oranje oogde vaker kwetsbaar. Martins Indi kreeg de bal maar moeizaam onder controle en moest een corner weggeven. Aan de andere kant liet de verdediger van Stoke City zich ook aanvallend gelden. Halverwege de eerste helft kopte hij uit een hoekschop via een Italiaanse hoofd op de lat.

Bij een Italiaanse corner was het even later wel raak. Zoet had nog wel een antwoord op de kopbal van Parolo, maar de rebound was voor Leonardo Bonucci, die de 1-2 in het dak van het doel ramde. Dat was ook de ruststand.

Donnarumma

In de tweede helft viel er veel minder te beleven in de goed gevulde Arena. Behalve een schotje van Promes, na een foute pass achterin bij Italië, gebeurde er lange tijd niets.

Bij een counter kon Memphis niet loskomen van de Italiaanse verdedigers en een vrije trap van de aanvaller van Olympique Lyon kon de pas 18-jarige doelman Gianluigi Donnarumma niet verontrusten. Pas twintig minuten voor tijd lieten de bezoekers zich weer gelden. Zoet keerde een schot van invaller Andrea Belotti en ook Leonardo Spinazzola stuitte op de doelman van PSV.

Opvallend was dat Grim lang wachtte met wisselen. Tonny Vilhena kwam weliswaar in de rust voor Kevin Strootman, maar daarna kwam Jens Toornstra pas in de 77e minuut. De middenvelder speelde zijn eerste interland sinds 2013. Ook Nick Viergever mocht na vijf jaar afwezigheid weer even minuten maken in Oranje.

Wesley Sneijder mocht eveneens nog invallen. In zijn 128e interland was hij met een knap afstandsschot dicht bij de gelijkmaker, maar Donnarumma bracht redding waardoor het 1-2 bleef.