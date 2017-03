Seedorf bij afscheid van Oranje-publiek benoemd tot bondsridder KNVB

Voorzitter Michael van Praag sprak de voormalige middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan toe op de middenstip van de Arena. "Ik heb je bij Ajax in 1992 zien debuteren als 16-jarige en twee jaar later bij Oranje."

"Je hebt onder meer vier keer de Champions League gewonnen en negenhonderd wedstrijden gespeeld. Wat betreft gewonnen bekers en wedstrijden ben jij de meest succesvolle Nederlandse voetballer ooit", zei Van Praag over Seedorf, die met drie verschillende clubs de belangrijkste Europese prijs voor clubs won.

"En je bent ook nog heel sociaal betrokken. Je hebt een stadion in Suriname laten bouwen en je bent een ambassadeur voor kinderen. Daarom krijg je niet alleen een zilveren schaal met alle 87 interlands die je hebt gespeeld. We willen je ook bondsridder maken. Je verdient de hoogste onderscheiding bij de bond."

Trouwste legioen

Seedorf zelf toonde zich erkentelijk met de onderscheiding. "Ik wil de KNVB bedanken en ook mijn ouders voor alle steun die ze me hebben gegeven. Ook de trainers die in me geloofden of dat niet deden. Zij hebben mij ook als mens gemaakt."

"Nederland heeft het trouwste legioen van de wereld. Ik hoop dat jullie als supporters in Oranje blijven geloven. Het WK in Rusland gaan we nog redden", verzekerde de geboren Surinamer. Hij kreeg een groot applaus in de Arena, ook van de door hem zelf uitgenodigde Louis van Gaal en Fabio Capello.

87 interlands

Seedorf debuteerde op 14 december 1994 in het EK-kwalificatieduel met Luxemburg (5-0 zege) als 18-jarige voor Oranje. Zijn laatste van 87 interlands was de invalbeurt tegen Oostenrijk op 26 maart 2008.

In zijn ruim dertien jaar durende interlandloopbaan bouwde hij een bewogen relatie op met het Nederlands elftal, waarvoor hij uitkwam op de EK's van 1996, 2000 en 2004 en het WK van 1998.

De nu 40-jarige Seedorf sloot zijn actieve loopbaan in 2014 af bij het Braziliaanse Botafogo. Daarna was hij kortstondig trainer van AC Milan en werkte hij als coach bij het Chinese Shenzhen Xiangxue.