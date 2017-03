Oranje begint met Tete, Hoedt, Lens en Memphis tegen Italië

Het viertal begon zaterdag in het verloren WK-kwalificatieduel met Bulgarije (2-0) nog op de bank.

Opvallend is dat Memphis in de spits start. Interim-bondscoach Fred Grim, die de taken tijdelijk heeft overgenomen van de zondag ontslagen Danny Blind, had ook voor Bas Dost of Luuk de Jong kunnen kiezen.

Lens en Quincy Promes completeren de aanval van Oranje. Captain Arjen Robben begint op de bank. Kevin Strootman draagt tegen de Italianen de aanvoerdersband. Hij vormt met Davy Klaassen en Georginio WIjnaldum de ongewijzigde middenlinie.

Achterin is er voor het eerst een basisplaats voor Hoedt. De 23-jarige verdediger van Lazio debuteerde tegen Bulgarije als invaller. Bruno Martins Indi begint ook centraal achterin en Tete krijgt rechtsachterin de voorkeur boven Rick Karsdorp en Joël Veltman. Daley Blind start als linksback en Jeroen Zoet is opnieuw de doelman van Oranje.

Eriksson

Nederland tegen Italië begint dinsdagavond om 20.45 uur in de Arena en staat onder leiding van de Zweedse arbiter Jonas Eriksson.

Het wordt hoogstwaarschijnlijk de enige interland van Grim als bondscoach, want de KNVB wil voor de volgende interlandperiode, in mei en juni, een opvolger van Blind presteren. De 51-jarige Grim kan de eerste Oranje-bondscoach sinds Frank RIjkaard in 1998 worden die begint met een zege.

Opstelling Nederland: Zoet; Tete, Hoedt, Martins Indi, Blind; Strootman, Klaassen, Wijnaldum; Lens, Memphis, Promes.

Opstelling Italië: Donnarumma; Rugani, Bonucci, Romagnoli, Zappacosta; De Rossi, Parolo, Darmian, Verratti; Eder, Immobile.