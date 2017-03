Spanje klopt Frankrijk dankzij videoscheids, Zweden verrast Portugal

In het Stade de France stapte Spanje na negentig minuten als winnaar van het veld (0-2). Dat was mede te danken aan de videoscheidsrechter in Saint-Denis.

Vlak na rust leken 'Les Bleus' de score te openen, maar de openingsgoal werd afgekeurd na ingrijpen van de 'videoref'. Een voorzet van rechtsback Christophe Jallet belandde via Layvin Kurzawa bij Antoine Griezmann, die keeper David De Gea passeerde.

De Duitse scheidsrechter Felix Zwayer keurde de 1-0 al goed, maar werd terecht teruggefloten door zijn assistent, die na het bestuderen van de beelden had geconstateerd dat Kurzawa zich in buitenspelpositie bevond.

Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok kwam Spanje aan de andere kant wel op voorsprong. De net ingevallen Gerard Deulofeu versierde een penalty en David Silva stuurde de Franse doelman Hugo Lloris vervolgens de verkeerde hoek in.

Tien minuten later vergrootte Deulofeu de marge en opnieuw was er een hoofdrol voor de videoscheidsrechter. De aanvaller kon bij de tweede paal intikken na een voorzet van Jordi Alba, maar leek afgevlagd te worden voor buitenspel. De videoscheidsrechter bepaalde echter anders: 0-2.

Tegenstanders Oranje

Zweden, net als Frankrijk één van de tegenstanders in de WK-kwalificatiegroep van Oranje, rekende in Funchal knap af met Europees kampioen Portugal (2-3).

Cristiano Ronaldo had de Portugezen na achttien minuten nog wel aan de leiding gebracht in Estadio dos Barreiros van Funchal. Een kwartier later werd de marge zelfs verdubbeld door een eigen doelpunt van Andreas Granqvist (ex-FC Groningen).

Na de rust sloeg Zweden echter toe via eerst tweemaal Viktor Claesson en in de derde minuut van de blessuretijd konden de Scandinaviërs juichen dankzij een eigen doelpunt van de Portugees Joao Cancelo.

Twee doelpunten van Goran Pandev en één treffer van Stefan Spirovski hielpen Macedonië aan een simpele thuiszege op Wit-Rusland, ook groepsgenoot van Oranje.

Luxemburg leed eveneens een nederlaag. Het groothertogdom verloor op eigen veld met 0-2 van Kaapverdië. De doelpunten kwamen op naam van Gegé en Julio Tavares.

België

België liet in Sochi een oefenzege glippen. Vlak voor het laatste fluitsignaal leidden de 'Rode Duivels' nog in het olympisch stadion van 2014, maar in de 92e minuut bracht de Russische invaller Aleksandr Bukharov de 3-3 op het scorebord.

Het België van bondscoach Roberto Martinez had zaterdag al gelijkgespeeld in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Ondanks het 1-1 gelijkspel in Brussel staat de kwartfinalist van het EK van afgelopen zomer nog wel ongeslagen bovenaan in groep H.

Rusland hoeft zich als gastheer vanzelfsprekend niet te plaatsen voor het WK in eigen land. Vrijdag ging de ploeg van Stanislav Cherchesov in Krasnodar nog onderuit tegen Ivoorkust (0-2).

In Sochi kwam het thuisland al vroeg op voorsprong via Viktor Vasin, maar de Belgen zochten de kleedkamer met een comfortabele voorsprong op dankzij goals van Kevin Mirallas (penalty) en Christian Benteke (twee keer).

Na de hervatting leek België het wel te geloven. De 'Rode Duivels' waren beter, maar konden niet voorkomen dat Rusland toch langszij kwam dankzij invallers Aleksey Miranchuk en Bukharov.

Kroatië

Kroatië, afgelopen zomer nog achtstefinalist bij het EK, liet zich in Tallinn verrassen door Estland. Het thuisland zegevierde met 3-0 door treffers van Siim Luts, Konstantin Vassiljev en Sergei Zenjov.

Buurland Bosnië-Herzegovina maakte geen fout in het Balkan-onderonsje in en met Albanië. Edin Dzeko (penalty) en Senad Lulic scoorden al voor rust, de aansluitingstreffer van Bekim Balaj kwam vervolgens te laat voor de Albaniërs.

Bij de Bosniërs maakte Dario Dumic zijn interlanddebuut. De 25-jarige verdediger van NEC speelde in de vertegenwoordigende jeugdelftallen nog voor Denemarken.