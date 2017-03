België ook gelijk in oefeninterland tegen Rusland, Estland verrast Kroatië

Voetbal

Voetbal Nieuwe problemen bij bouw van EK-stadion in Brussel Het blijft onzeker of er tijdens het EK van 2020 kan worden gespeeld in het Eurostadion in Brussel. De Vlaamse minister Ben Weyts (Openbare Werken) weigerde dinsdag grondgebied te verkopen dat noodzakelijk is voor de bouw.