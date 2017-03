Ook Ronald Koeman niet geïnteresseerd in bondscoachschap Oranje

"Ze hebben hun kans gehad", tekent VI dinsdag op uit de mond van Koeman. De 54-jarige oefenmeester werd in 2014 gepasseerd door toenmalig KNVB-directeur Bert van Oostveen.

Koeman stond destijds als trainer van Feyenoord wél open voor de klus, maar de voetbalbond gaf toen de voorkeur aan een constructie met Guus Hiddink en Blind. "Nu zijn we twee bondscoaches en een paar assistenten verder. En kijk waar we staan met ons voetbal", zegt de 78-voudig international van Oranje.

Direct na het ontslag van Blind werd Koeman door verschillende media en ook Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB, naar voren geschoven als ideale kandidaat.

Tegenover FOX Sports zou Koeman zelf bevestigd hebben dat hij geen interesse had, al was dat volgens de trainer wat voorbarig. "Zo heb ik dat niet gezegd. Iemand appte me met de vraag of ik beschikbaar was. Wat denk je zelf?, antwoordde ik."

"Wat moet ik er ook op zeggen? Ik werk heel prettig bij Everton aan een mooi project waar we pas mee begonnen zijn", benadrukt Koeman, die afgelopen zomer na twee succesvolle seizoenen bij Southampton overstapte naar de 'Toffees'.

Hele klus

Wie het Nederlands elftal dan wel uit het slop moet trekken, durft de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV echter niet te zeggen. "Ik waag me niet aan namen, maar het lijkt me duidelijk dat het iemand moet zijn die z'n sporen heeft verdiend, een coach met een grote staat van dienst en veel ervaring. Het is namelijk een hele klus."

De afgang van afgelopen zaterdag in en tegen Bulgarije (2-0) is namelijk ook Koeman niet ontgaan. "De dag erna heb ik een samenvatting bekeken. De beelden vertelden genoeg. Het was op z'n zachtst gezegd dramatisch."

Opvolger

Blind nam zondag afscheid als een van de minst succesvolle bondscoaches ooit van Oranje. Liefst zeven van de zeventien interlands gingen verloren onder de Zeeuw, die bovendien geen kwalificatie wist af te dwingen voor het EK van 2016 in Frankrijk.

De KNVB streeft ernaar om voor de volgende interlandperiode, met oefenwedstrijden tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) en een WK-kwalificatieduel met Luxemburg (9 juni), een opvolger voor Blind te presenteren.

Diens assistent Fred Grim leidt dinsdagavond als interim-bondscoach de oefenwedstrijd tegen Italië. Om 20.45 uur klinkt het eerste fluitsignaal van de Zweedse scheidsrechter Jonas Eriksson in de Amsterdam Arena.

De oefeninterland Nederland-Italië wordt dinsdag vanaf 20.00 uur uitgezonden op NUsport.nl en SBS6.

