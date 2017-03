Kuipers ook in Arena scheidsrechter bij Klassieker

Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zijn de assistenten tijdens de Klassieker. Pol van Boekel fungeert als vierde official.

Kuipers, die dinsdag 44 jaar wordt, had eerder dit seizoen ook de leiding over de Rotterdamse editie van De Klassieker. Op 23 oktober eindigde het duel tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip in 1-1 door doelpunten van Kasper Dolberg en Dirk Kuijt.

Met nog zeven wedstrijden te spelen heeft koploper Feyenoord een voorsprong van zes punten op naaste belager Ajax. De Rotterdammers beschikken bovendien over een veel beter doelsaldo en kunnen zondag in Amsterdam een voorschot op de eerste landstitel sinds 1999 nemen.

De Klassieker begint zondag om 14.30 uur. Bij het duel in de Amsterdam Arena zijn geen supporters van Feyenoord welkom.

WK onder-20

Dinsdag werd ook bekend dat de FIFA Kuipers heeft aangesteld voor het WK onder-20 in Zuid-Korea. Het toernooi wordt van 20 mei tot en met 11 juni in zes verschillende speelsteden gehouden. Van Roekel en Zeinstra zijn ook dan de assistenten.

De laatste speelronde in de Eredivisie is op 14 mei. Kuipers kan door zijn optreden op het jeugd-WK geen duels in de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie leiden.

Op het toernooi in Zuid-Korea wordt gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter. Aangezien Nederland internationaal voorloper is op het gebied van videoarbitrage, is de KNVB ook op dit toernooi vertegenwoordigd.

Danny Makkelie is geselecteerd als videoscheidsrechter tijdens het toernooi. Eerder was de leidsman in die rol al actief op het WK voor clubteams. Oranje onder-20 wist zich niet te plaatsen voor het toernooi.