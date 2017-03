PEC Zwolle-speler Thomas tweemaal trefzeker voor Nieuw-Zeeland

Ryan Thomas zette de ploeg van bondscoach Anthony Hudson in de 27e minuut met een schot van net buiten het zestienmetergebied op voorsprong. Voor de 22-jarige speler van PEC Zwolle was het zijn eerste doelpunt in zijn zevende interland.

In de tweede helft was de aanvaller opnieuw trefzeker. Ditmaal kopte hij de bal langs Fiji-keeper Beniaminio Mateinaquara.

Drie dagen geleden was Nieuw-Zeeland ook al te sterk voor Fiji. Toen eindigde het duel in 0-2. Chris Wood en Marco Rojas zorgden voor de doelpunten. Thomas was in dat duel nog invaller.

Door de overwinning sluit Nieuw-Zeeland poule A af als groepswinnaar. Nieuw-Caledonië en Fiji kunnen het land niet meer achterhalen.

Tahiti

Nieuw-Zeeland neemt het in de volgende ronde van de kwalificatie op tegen de winnaar van groep B, waar Tahiti de beste papieren heeft. Het land won twee van de drie wedstrijden. De twee andere landen in die poule zijn de Salomonseilanden en Papoea-Nieuw-Guinea.

Het land dat die tweekamp winnend weet af te sluiten, speelt in november over twee wedstrijden tegen de nummer vijf van Zuid-Amerika. De winnaar van die wedstrijd verovert een ticket voor het WK in Rusland.