Ten Cate: 'Leuk als je met functie van bondscoach in verband wordt gebracht'

Onder anderen Co Adriaanse en Willem van Hanegem schoven in de media Ten Cate naar voren als mogelijke opvolger van de zondag ontslagen Danny Blind.

"Als dit soort grote ex-spelers en -trainers mijn naam noemt, streelt dat me", aldus Ten Cate tegen De Telegraaf. "Natuurlijk is het leuk als je met zo'n functie in verband wordt gebracht."

De 62-jarige trainer wil niet zeggen of hij openstaat voor een eventuele aanbieding van de KNVB. "Maar je moet in de eerste plaats worden gevraagd. Daarna kun je er pas over nadenken of je het wilt of niet."

"Dus daar heb ik nu geen mening over. Ik heb zaterdag in elk geval niet in de stoel gezeten en gedacht: dat zal ik weleens beter doen", doelt Ten Cate op de 2-0 nederlaag van het Nederlands elftal tegen Bulgarije in Blinds laatste interland.

Van Gaal

Maandag lieten Ronald Koeman en Frank de Boer weten momenteel geen trek te hebben in het bondscoachschap. Ruud Gullit stelde daarentegen dat hij het "een eer" zou vinden om bondscoach te worden.

Volgens het AD gaat de KNVB "binnenkort" in gesprek met Louis van Gaal. De oud-bondscoach geldt volgens het dagblad als droomkandidaat, maar de kans is erg klein dat hij in de huidige situatie instapt.

Hele klus

Na de nederlaag in Bulgarije staat Oranje op de vierde plaats in groep A van de WK-kwalificatie. Ten Cate denkt niet dat Oranje kansloos is voor een plek op het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland.

"Ik volg hier het Nederlands elftal en de Eredivisie op de voet. En Oranje staat er natuurlijk niet goed voor. Wie Blind ook opvolgt, het wordt een hele klus je voor de play-offs te plaatsen. Maar dat kan."

Ten Cate heeft in de Verenigde Arabische Emiraten nog een contract tot medio 2018. "Ik focus me alleen op Al Jazira. We staan zes punten voor op de nummer twee met nog vijf wedstrijden te gaan."

De KNVB hoopt voor eind mei een nieuwe bondscoach aan te stellen. Op 31 mei speelt Oranje vriendschappelijk tegen Marokko, op 4 juni is Ivoorkust sparringspartner en op 9 juni staat de volgende WK-kwalificatiewedstrijd op het programma. Oranje speelt dan thuis tegen Luxemburg.