Oefenduel tussen Senegal en Ivoorkust gestaakt

De problemen in het Stade Sebastien Charlety in Parijs begonnen twee minuten voor tijd, toen een groep fans van buiten het stadion over een hek over klom en het stadion binnenkwam. Beveiligers probeerden dat nog te voorkomen, maar de groep was te groot.

De fans kwamen het veld opgerend, waarna scheidsrechter Tony Chapron de teams naar binnen stuurde. Daar werd besloten niet verder te spelen.

Het is de tweede keer in vijf jaar dat een duel tussen de twee Afrikaanse teams is gestaakt vanwege problemen met fans. In oktober 2012 ging het in de play-offs voor de Afrika Cup mis.

Fans van Senegal gooiden toen bij een 2-0 achterstand vuurwerk, stenen en flessen op het veld. De politie moest traangas inzetten om de situatie onder controle te krijgen. Senegal werd vervolgens gediskwalificeerd voor dat toernooi.